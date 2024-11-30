تكنولوجيا: MSI Claw 8 AI+ يتفوق سعرًا على Asus ROG Ally X بـ100 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يمر وقت طويل منذ أن ظهر Claw 8 AI+ على موقع CES الإلكتروني كحائز على جائزة CES 2025 للابتكار. ومع ذلك، يبدو أن جهاز الألعاب القادم من MSI قد يتأخر عن إطلاقه المتوقع في أوائل عام 2025، وفقًا لبعض تجار التجزئة.

حددت كل من Amazon US وExcaliber PC سعر الجهاز المحمول مقاس 8 بوصات بـ 899 دولارًا، مع توقع إصداره رسميًا في وقت ما خلال الشهر المقبل. وعلى الرغم من نفاد المخزون على موقع Amazon وقت النشر، إلا أن الجهاز لا يزال متاحًا للطلب المسبق عبر Excaliber PC بمواصفات تشمل:

شاشة IPS مقاس 8 بوصات، بدقة 1080p، معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 500 شمعة/متر مربع

معالج Intel Core Ultra 7 258V

ذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة 32 جيجابايت، مع وحدة تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت

بطارية بسعة 80 واط/ساعة

ووفقًا لتقرير صادر عن VideoCardz، تخطط MSI أيضًا لإصدار نسخة بمعالج Core Ultra 7 256V مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذا النموذج رسميًا حتى الآن.

من حيث الأبعاد، تأتي جميع إصدارات Claw 8 AI+ بحجم 299 × 123 × 24 ملم، مع وزن 794 جرامًا، مما يجعلها أكبر وأثقل بكثير مقارنة بجهاز Asus ROG Ally X المنافس. وعلى النقيض، يُعد الجهاز Claw 7 AI+ الذي أُطلق اليوم بسعر 799 دولارًا خيارًا أخف وأصغر بشكل ملحوظ، ويستهدف جمهورًا مختلفًا.

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