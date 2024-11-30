تكنولوجيا: إطلاق Unico Pocket لمحاكاة ألعاب SNK Neo Geo الكلاسيكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُهيمن حاليًا مجموعة قليلة من الشركات على سوق أجهزة الألعاب المحمولة باليد. على سبيل المثال، تطرح Anbernic جهازًا جديدًا كل شهر منذ بداية العام، وكان آخرها RG406H بسعر 249.99 دولارًا على أمازون، الذي أُطلق قبل أكثر من أسبوع بقليل. في المقابل، تواصل Powkiddy وSZDiier التنافس بشدة في هذا المجال.

في هذا السياق، قدّمت شركة Unico، التي تُعتبر لاعبًا أقل شهرة، جهاز Pocket الجديد، والذي حاولت تمييزه عن أجهزة الألعاب المحمولة الأخرى في نقطة رئيسية. زوّدت Unico جهاز Pocket بمعالج ARM Cortex-A53 رباعي النواة، يُعتقد أنه مجموعة شرائح Rockchip RK3328.

يأتي الجهاز أيضًا بشاشة IPS مقاس 4 بوصات بدقة 960 × 720 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، مشابهة لما يقدمه جهاز RG406H.

أما من حيث التصميم، يبلغ حجم Unico Pocket حوالي 156 × 77.6 × 17 ملم، ويتضمن مجموعة من عناصر التحكم التقليدية مثل لوحة الاتجاهات وزوجًا من أذرع التحكم. اللافت أنه أُضيفت أزرار ABCD، في إشارة إلى النظام الذي استُلهم منه التصميم.

يوفّر الجهاز مكتبة تحتوي على 40 لعبة من ألعاب SNK Neo Geo، بما في ذلك عناوين شهيرة مثل The King of Fighters وMetal Slug وFatal Fury. لكن من غير الواضح إذا ما كانت هذه الألعاب مرخصة رسميًا أم لا.

حاليًا، يُمكن طلب Unico Pocket بألوان الرمادي والأسود بسعر 79 دولارًا أمريكيًا، بينما يُحدد سعره المقترح للبيع بالتجزئة عند 89 دولارًا أمريكيًا.

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