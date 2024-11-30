تكنولوجيا: شاومي تطلق المكنسة الروبوتية X20 Max بميزة قص الشعر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن إطلاق مكنسة روبوتية جديدة في أوروبا تحمل اسم Robot Vacuum X20 Max. كان هذا النموذج قد ظهر لأول مرة على الموقع الإلكتروني العالمي للشركة في شهر سبتمبر، وأُصدر بالتزامن مع الطراز المتوسط Robot Vacuum X20 Pro.

تتربع X20 Max على قمة سلسلة X20، حيث تتمتع بقوة شفط تصل إلى 8000 باسكال، ما يزيد بمقدار 1000 باسكال عن نموذج X20 Pro. زودت شاومي المكنسة بفرشاة دوارة محدثة تعتمد على تقنية قص الشعر، ما يقلل من مشكلة التشابك، مع الاحتفاظ بالفرشاة الجانبية المعتادة. يتميز النموذج أيضًا بنظام مسح متطور، حيث يمكن لذراعي الممسحة التمدد حتى 2 مم بعيدًا عن لوح الحواف.

ومثل طراز Pro، يأتي X20 Max مزودًا بمحطة إرساء ذاتية التنظيف يمكنها تفريغ سلة مهملات الروبوت وخزانات المياه القذرة تلقائيًا، بالإضافة إلى إضافة مياه نظيفة جديدة. يمكن للمحطة أيضًا غسل الممسحة بماء ساخن بدرجة حرارة 55 درجة مئوية، وتجفيفها بالهواء الساخن لتحسين النظافة.

يمكن للروبوت العمل لمدة تصل إلى 120 دقيقة في الوضع القياسي، مع إمكانية التحكم فيه عبر تطبيق الهاتف. يدعم الجهاز أيضًا الأوامر الصوتية من خلال Amazon Alexa وGoogle Assistant، ما يجعل تشغيله أكثر سهولة.

يتوفر جهاز Xiaomi Robot Vacuum X20 Max الآن في دول أوروبية مثل المملكة المتحدة، إسبانيا، وألمانيا. يبلغ سعره 499.99 جنيهًا إسترلينيًا أو 649.99 يورو. بالمقارنة، يُباع النموذج الأقل قوة X20 Pro بسعر 399.99 جنيهًا إسترلينيًا أو 499.99 يورو.

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