شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف Tesla Pi الجديد.. هل أطلقت الشركة موبايل "يشحن بالضوء" فعلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت العديد من الشائعات حول قيام شركة Tesla التابعة لـ Elon Musk بصنع هاتف ذكي يسمى Model Pi، كما ظهرت تقارير أيضًا تتعلق بشركة مختلفة تتاجر تحت الاسم التجاري Tesla والتي تنتج بالفعل هواتف ذكية، وإن لم تكن بنوع المواصفات المتطورة التي تتوقعها من مطوري أكثر المركبات الكهربائية المرغوبة في العالم.

إذن، هل هناك أي حقيقة مفادها أن شركة Tesla Inc، ستضيف أجهزة محمولة إلى أجهزتها المحمولة الأكبر حجمًا؟ إليك كل ما نعرفه حتى الآن:

هل أطلقت Tesla هاتفًا بالفعل؟

ربما تكون قد شاهدت الكثير من مقاطع الفيديو على YouTube وTikTok مؤخرًا لـ Tesla وهي تطلق هاتفًا بقيمة 100 دولار "حطم الإنترنت"، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه الأجهزة حقيقية، والاحتمال هو أنها مجرد طُعم للنقرات من مواقع تعمل بالذكاء الاصطناعي تحاول تحقيق بعض الإيرادات.

إنه ليس بالأمر الجديد، كما سترى من البحث عن "هاتف تسلا" على موقع يوتيوب، والذي يظهر الكثير من مقاطع الفيديو التي تقول "لقد تم إطلاقه للتو!" والتي تتحدث جميعها عن شيء لم يحدث أبدًا، إنها أخبار كاذبة ببساطة.



هاتف تسلا على يوتيوب

ولا تكشف رحلة سريعة إلى موقع تسلا الرسمي عن أي أخبار عن الهاتف الغامض، والذي لا يبدو وكأنه نوع من تقنيات التسويق التي نتوقعها من الشركة، ولا أي شيء من إيلون نفسه على الشبكة الاجتماعية الضخمة التي يملكها، X (تويتر سابقًا).

هناك أيضًا عدد كبير من التقارير الأخيرة التي تؤكد أن شركة Tesla "تؤكد" وصول الهاتف قريبًا، ولكن مرة أخرى لا توجد كلمة رسمية حول هذا الأمر ويبدو أن الصور المستخدمة مأخوذة من مفاهيم نشرها المصممون على مدار السنوات القليلة الماضية، ونظرًا لعدم وجود موقع تقني اخباري رئيسي ينشر القصة، يمكنك التأكد من أنها ليست شيئًا حقيقيًا، على الأقل ليس بعد.

شركة تسلا البديلة

وقد يأتي المزيد من الارتباك من حقيقة وجود علامة تجارية للهواتف الذكية تسمى Tesla والتي تصنع عددًا من الهواتف، إلى جانب الثلاجات وغسالات الصحون والأفران ووحدات تكييف الهواء وأجهزة التلفزيون وغيرها من التقنيات المنزلية، ولا تتظاهر الشركة بأنها مرتبطة بمجموعة Musk، حيث تجد هذه الإجابة على سؤال ما إذا كانت تصنع سيارات كهربائية من خلال إلقاء نظرة سريعة على الأسئلة الشائعة.

"لا، هذه هي شركة Tesla Inc، التي توفر الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والشحن والمركبات كجزء من مهمتها لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة. نحن نصنع ونوزع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية المستوحاة من فكرة نيكولا تيسلا لتوفير التكنولوجيا للجميع".

ماذا قال إيلون ماسك عن تصنيع Tesla لهاتف؟

جاءت بعض التكهنات المحيطة بشائعات هاتف Tesla من تعليقات أدلى بها إيلون ماسك حول هذا الموضوع، ففي عام 2020، قال ماسك على موقع X (تويتر سابقًا) أن الهواتف الذكية هي "تكنولوجيا الأمس"، وبدلًا من ذلك، أشار إلى Neuralinks. يشير هذا إلى تطوير الرقائق التي يمكن زرعها في الدماغ للسماح بعد ذلك بالتحكم في الأجهزة بواسطة النبضات الكهربائية التي يتم إنشاؤها عندما نفكر.

تشارك إحدى شركات ماسك، Neuralink Corporation، بشكل كبير في تطوير هذه التكنولوجيا ولكن من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يصبح وجود "رقاقة" في جسدك أمرًا حقيقيًا. لحسن الحظ، لا يزال Severance عرضًا خياليًا، ومع ذلك، هناك بعض الأسباب للاعتقاد بأن ماسك إما يطور هاتفًا أو يفكر فيه على الأقل.

في أعقاب التكهنات (التي بدأها ماسك نفسه، ومن الجدير بالذكر) بأن شركة أبل كانت تفكر في طرد تويتر من متجر التطبيقات، اقترح المالك الجديد للشبكة الاجتماعية أنه سيصنع هاتفه الخاص، ولكن فقط "إذا لم يكن هناك خيار آخر"، وفي تعليقات أحدث من ماسك، أفادت صحيفة The Standard أنه أثناء وجوده في الحملة السياسية لترامب، تحدث عن أفكاره بشأن تسلا والهاتف.

قال إيلون: "هذا عمل كثير. فكرة صنع هاتف تجعلني أرغب في الموت. ولكن إذا كان علينا صنع هاتف، فسوف نفعل، لكننا لن نطمح إلى صنع هاتف"، ليس بالضبط تأييدًا رنانًا إذن.

يأتي هذا في أعقاب اقتباس آخر ورد في تقرير The Standard والذي تم تقديمه في حدث نيويورك تايمز في نوفمبر 2023 حيث قال ماسك، "إذا كانت هناك حاجة أساسية لصنع هاتف، فسأصنع هاتفًا، لكن لدي الكثير من الأسماك التي يجب أن أقليها".

تكررت هذه المشاعر في حلقة حديثة من بودكاست The Joe Rogan Experience، حيث علق ماسك بأنهم لا يريدون صنع هاتف ولكن، "إذا بدأت Apple وGoogle Android في القيام بأشياء سيئة حقًا، مثل الرقابة على التطبيقات أو العمل كحراس بوابات بطريقة ضارة، فأعتقد أننا سنصنع هاتفًا".

الميزات والمواصفات الخيالية في هاتف Tesla Model Pi

مع كون Tesla "Model Pi" أشبه بأسطورة حضرية في الوقت الحالي، فقد دخلت الشائعات في منطقة غريبة تمامًا عندما يتعلق الأمر بنوع الميزات التي يمكن أن تقدمها Tesla مع هاتفها الأول.

التصميم

قام الفنان المفاهيمي أنطونيو دي روزا بإنشاء بعض الصور الجميلة التي تعرض خيارات التصميم المحتملة التي يمكن أن تقوم بها Tesla، على الرغم من أن هذا بالطبع مفاهيمي تمامًا ولا يستند إلى أي دليل تخطيطي قوي.

الطاقة الشمسية

ربما تكون الشائعات الأكثر واقعية هي أن Tesla ستدمج الألواح الشمسية في الجهاز للسماح بإعادة الشحن دون الحاجة إلى مصدر طاقة كهربائية، وهذا منطقي، لأنه يتناسب مع علامة Tesla التجارية ذات التوجه البيئي، مع الاستفادة أيضًا من تقنية الطاقة الشمسية التي طورتها الشركة بالفعل.

ما إذا كانت تقنية الشحن بالطاقة الشمسية جاهزة لإبقاء الهاتف مشحونًا طوال اليوم، خاصة عندما يقضي الهاتف نفسه معظم وقته في جيبك أو حقيبتك، فهذه مسألة أخرى تمامًا بالطبع، هناك أيضًا قصص معقولة جدًا عن تكامل Model Pi بشكل وثيق مع سيارات Tesla، مما يسمح بتحكم أكبر في الإعدادات والميزات أثناء التنقل.

دعم Starlink

بالانتقال إلى الأكثر خيالية، هناك الكثير من التقارير التي تفيد بأن Model Pi سيستخدم خدمة Starlink التي تقدمها شركة SpaceX التابعة لـ Musk. هذا هو النطاق العريض السريع القائم على الأقمار الصناعية والذي من شأنه أن يوفر التغطية في العديد من المناطق التي تخشى شبكات الجيل الخامس أن تطأها.

بدأت اتصالات الأقمار الصناعية في الظهور مرة أخرى في الهواتف السائدة مثل سلسلة iPhone 14 وHuawei Mate 50 Pro وكذلك الطرز اللاحقة، لكن التنفيذ كان أساسيًا، ومخصصًا في المقام الأول لاتصالات الطوارئ البسيطة في الأوقات التي لا تتوفر فيها الإشارة العادية، يأمل المعجبون أن يكون أي تكامل مع Starlink أكثر تطورًا.

Neuralink

هل تتذكر تقنية Neuralink التي ذكرناها سابقًا؟ حسنًا، يأمل الكثير من المعجبين أن يكون Model Pi متوافقًا مع شرائح واجهة الدماغ والآلة (BMI) التي ستسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزتهم عن طريق الفكر، وفي حين أن هذا يبدو مثيرًا للاهتمام بشكل لا يصدق، إذا كانت محاولة جعل Siri تتصل بالشخص المناسب أو Alexa لاختيار المقطع الموسيقي الصحيح هي أي شيء يمكن الاعتماد عليه، فإن فكرة الهاتف الذي يتم التحكم فيه بالعقل قد تكون مادة للكوابيس.

الوصول إلى المريخ

أخيرًا، أكثر الشائعات الشائعة جنونًا التي رأيناها هي أن تقنية Starlink ستسمح لـ Model Pi بالعمل على المريخ. نعم، المريخ.

كم سيكلف Tesla Model Pi؟

هذا مجرد تخمين لأي شخص، إذا كان يحتوي على نصف الميزات التي تكهن بها المعجبون، فهناك فرصة جيدة أن يكون في الطرف العلوي من السوق، ولكن نظرًا لعدم وجود دليل حقيقي على وجود هاتف فعلي، فإن أي سعر سيكون مجرد تكهنات، ويمكنك تجاهل مقاطع الفيديو على YouTube التي تقول إنه يكلف 100 دولار.



