تكنولوجيا: إطلاق Realme V60 Pro ببطارية 5600 مللي أمبير وشاشة 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme مؤخرًا عن هاتفها الذكي الجديد Realme V60 Pro بميزانية محدودة في الهند، ليصبح أحدث إضافة إلى سلسلة V60. يأتي هذا الإعلان بعد إطلاق طرازي V60 وV60s في يونيو الماضي. فيما يلي نظرة شاملة على أبرز مواصفات طراز Pro الجديد:

يتميز Realme V60 Pro بشاشة IPS LCD مقاس 6.67 بوصة، تدعم دقة HD+ ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وقد زُوِّد الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300 SoC، وهو نفس المعالج المستخدم في الطرازين السابقين V60 وV60s.

يدعم هذا المعالج ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

من أبرز التحسينات في هذا الإصدار بطاريته الضخمة التي تبلغ سعتها 5600 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط، مقارنةً بالاصدارات الأخرى في السلسلة التي اقتصرت على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وشحن قياسي بقوة 10 وات.

زُوِّدت الكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي مع فلاش LED. أما الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتشمل الميزات الإضافية في الهاتف تصنيف IP68 + IP69 لمقاومة الماء والغبار، وماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مثبتًا على الجانب، ودعم Bluetooth 5.3، وواجهة Realme UI 5.0 المستندة إلى Android 14، مع دعم شريحتي SIM وبطاقة microSD.

يتوفر Realme V60 Pro بخيارات ألوان متعددة تشمل الأسود والأحمر والذهبي. ويبدأ سعره من 1599 يوان (حوالي 221 دولارًا أمريكيًا) لتكوين 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر النسخة الأعلى 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 1799 يوان (حوالي 248 دولارًا أمريكيًا). الهاتف متاح بالفعل في الأسواق، مع ضمان مقاومة الماء لمدة عام، إلى جانب الضمان الأساسي لمدة عامين.

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