شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Light of Motiram المستنسخة من Horizon قادمة إلى PS5 والان مع تفاصيل الخبر

ستأتي لعبة Light of Motiram أو كما أُطلق عليها منذ الكشف عنها اليوم أيضًا Horizon Zero Originality إلى أنظمة iOS وAndroid وPlayStation 5.

وشارك استوديو تطوير Tencent Polaris Quest هذا التحديث عبر حسابات PlayStation على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مثل Weibo و Bilibili ، وقال أيضًا إنه سيتم إجراء إصدار تجريبي على الأجهزة المحمولة، و"سيكون هناك المزيد من التعاون مع PlayStation فى المستقبل.

إلى جانب الإعلان عن منصات إضافية، شاركت Polaris Quest أيضًا مقطعًا دعائيًا جديدًا للكشف بالإضافة إلى 16 دقيقة من لقطات اللعب .

ويُظهر المقطع الدعائي عضوًا شابًا من القبيلة يستيقظ في عالم خصب يسكنه وحوش ميكانيكية. ثم تتفاعل مع أعضاء القبيلة الآخرين، وتستخدم طائرة شراعية للتحليق فوق الأرض واستكشاف المناطق باستخدام شعلة.

وفى هذه الأثناء، تعطي لقطات اللعب فكرة عن كيفية عمل جانب التصنيع في Light of Motiram، حيث تبدأ الفتاة القبلية الشابة الفيديو ببناء مأوى أساسي ، ثم تتطور الأمور مع استمرار الفيديو.

لكن، حتى مع عناصر صناعة البقاء هذه، فلا يزال من المستحيل تجاهل مدى التشابه المذهل بين اللعبة وسلسلة Guerrilla's Horizon.

وكتب أحد مستخدمي Reddit ، أميل عادة إلى إعطاء الأشياء فرصة للشك وأخطئ فى جانب كونها مستوحاة من خصائص أخرى، وهكذا بعد الكشف عن اللعبة ، ولكن في هذه الحالة حتى الفن الترويجي يبدو وكأنه يقتبس عمدًا من Horizon."

وأضاف آخر: "أنها مختلفة تمامًا عن كونها لعبة تشبه Souls، أو GTA clone، أو لعبة جامع وحوش وما إلى ذلك، في حين أن هذه الألعاب مستوحاة بوضوح من طريقة اللعب إلا أنها عادةً ما تحتوي على إعداداتها الخاصة وفكرة أصلية أو فكرتين ، وهذا مجرد نسخ مباشر".