تكنولوجيا: جهاز Galaxy Tab S10 FE يظهر في قوائم سامسونج إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت سلسلة Galaxy Tab S10 في الأسواق في شهر سبتمبر، ولقد رصد جهاز Galaxy Tab S10 FE اللوحي في موقع سامسونج الرسمي إستعداداً للإعلان المرتقب.

قدمت العملاق الكوري في شهر سبتمبر الماضي سلسلة أجهزة Galaxy Tab S10 التي تتضمن جهاز Galaxy Tab S10 Plus، وGalaxy Tab S10 Ultra.

وتقدم سامسونج قريباً للأسواق إصدارها منخفض التكلفة Galaxy Tab S10 FE الذي ظهر بالفعل في موقع الشركة الرسمي في الولايات المتحدة.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن جهاز Galaxy Tab S10 FE يأتي برقاقة معالج Exynos، بينما أشارت تسريبات أخرى إلى أن الجهاز يأتي برقاقة Exynos 1580، أي يأتي الجهاز بترقية مقارنة بمعالج Exynos 1380 الذي قدم في الإصدار السابق.

كما يضم الجهاز كاميرة خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، وهو تحسين أخر في الإصدار الجديد مقارنة بالإصدار السابق الذي ضم كاميرة رئيسية بدقة 8 ميجا بيكسل، لذا نترقب إنطلاق الجهاز بشكل رسمي لمزيد من التفاصيل.

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