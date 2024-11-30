تكنولوجيا: هاتف iQOO 13 ينطلق للأسواق العالمية برقاقة Snapdragon 8 Elite وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت iQOO هاتف iQOO 13 بشكل رسمي مؤخراً للأسواق العالمية، بسعة ضخمة للبطارية، ورقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، وسعر يبدأ من 630 دولار.

انطلق هاتف iQOO 13 للمرة الأولى في السوق الصيني في شهر أكتوبر الماضي، واليوم تقدم iQOO الهاتف في أسواق جديدة، على أن يتوفر للشراء بدءاً من الثالث من ديسمبر.

ولقد انطلق هذا الإصدار في السوق الصيني بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.82 إنش، وجودة عرض 2K+، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 4500 nits، وتعتيم PWM بتردد 2592Hz.

كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، أيضاً يتميز iQOO 13 بقدرة بطارية 6150 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف iQOO 13 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر 50 ميجا بيكسل بعدسات Telephoto، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 15، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.4، وWiFi 7، ومعايير IP69، ويأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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