شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة أجهزة تدعم eSIM.. هل جهازك مستعد للترقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التطور السريع في عالم الاتصالات، أصبحت eSIM أحد الابتكارات التي تشكل مستقبل التكنولوجيا، هذه الشريحة الرقمية المدمجة تغير طريقة استخدامنا للهواتف والأجهزة الذكية، إذ توفر مرونة أكبر وسهولة في التنقل بين الشبكات دون الحاجة إلى شريحة فعلية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل جهازك يدعم هذه التقنية؟ في هذا التقرير نستعرض الأجهزة التي تدعم eSIM وكيف يمكنك الاستفادة منها.

ما هي تقنية eSIM؟

eSIM هي اختصار لـ Embedded SIM، وهي شريحة اتصال مدمجة داخل الأجهزة الذكية. بدلاً من الشريحة التقليدية المصنوعة من البلاستيك، يتم تخزين بيانات الاتصال على الشريحة الرقمية داخل الجهاز. هذه التقنية تجعل من السهل تغيير الشبكات أو إضافة باقات اتصال جديدة دون الحاجة إلى شريحة فعلية.

أجهزة تدعم eSIM1. الهواتف الذكية

أصبحت العديد من الهواتف الذكية تدعم تقنية eSIM، خاصة الأجهزة الرائدة من الشركات الكبرى، ومنها:

- Apple:

تدعم معظم إصدارات iPhone منذ iPhone XS، مثل:

- iPhone 14 (جميع الإصدارات)

- iPhone 13 (جميع الإصدارات)

- iPhone 12 (جميع الإصدارات)

- iPhone SE (الجيل الثاني والثالث)

- Google:

جميع هواتف Pixel بدءًا من Pixel 3 تدعم eSIM، مثل:

- Pixel 8

- Pixel 7

- Pixel 6

- Huawei:

بعض الأجهزة الحديثة مثل Huawei P40 تدعم eSIM، ولكن دعم التقنية محدود في بعض الأسواق.

2. الساعات الذكية

تعتبر الساعات الذكية من أوائل الأجهزة التي تبنت تقنية eSIM نظرًا لحاجتها إلى تصميم صغير الحجم، ومنها:

- Apple Watch: جميع الإصدارات التي تدعم الشبكات الخلوية، مثل Series 3 وما بعدها.

- Huawei Watch: بعض الإصدارات الحديثة.

3. الأجهزة اللوحية

- Apple iPad:

الأجهزة التي تدعم eSIM تشمل:

- iPad Pro (الجيل الثالث وما بعده)

- iPad Air (الجيل الثالث وما بعده)

- iPad (الجيل السابع وما بعده)

- iPad Mini (الجيل الخامس وما بعده)

4. أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)

تستخدم العديد من أجهزة إنترنت الأشياء eSIM لتوفير اتصال دائم بالشبكة، مثل:

- السيارات الذكية مثل Tesla.

- الأجهزة المنزلية الذكية.

- الطائرات بدون طيار المزودة بخدمات اتصال.

كيف تعرف إذا كان جهازك يدعم eSIM؟

- تحقق من مواصفات الجهاز على موقع الشركة المصنعة.

- اذهب إلى إعدادات الهاتف وابحث عن خيار "إضافة خطة اتصال" أو "eSIM".

- استفسر من شركة الاتصالات في بلدك حول الأجهزة المتوافقة.

مزايا الأجهزة المدعمة لـ eSIM

1. سهولة التبديل بين الشبكات: يمكنك التبديل بين شركات الاتصال دون الحاجة إلى شريحة جديدة.

2. تصميم أنحف وأخف: عدم الحاجة إلى مكان مخصص للشريحة يجعل الأجهزة أكثر أناقة.

3. أمان أفضل: الشريحة مدمجة داخل الجهاز، مما يجعل سرقتها أصعب.

4. مثالية للسفر: يمكنك تحميل خطط اتصال محلية أثناء السفر بسهولة.