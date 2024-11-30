شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Stalker 2 تحصل على أول تحديث كبير يتضمن أكثر من 650 إصلاحًا للأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

حصلت لعبة Stalker 2: Heart of Chornobyl على أول تحديث كبير على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Xbox.

يحتوي هذا التحديث على أكثر من 650 إصلاحًا في جميع المجالات، بما في ذلك إصلاحات من شأنها أن تمنع اللاعب من التقدم وإصلاح مشكلة حيث كانت الجثث ذات أطراف طويلة بشكل مرعب.

وهناك الكثير من الإصلاحات التي لا يمكن تسليط الضوء عليها، تتضمن المجموعة إصلاحات لتسربات الذاكرة والأعطال، وسلوك الشخصيات غير القابلة للعب، ومشكلات الحركة، والأهداف التي لا يمكن إكمالها، والفيزياء حيث تطفو الأشياء فقط ، وكانت هناك أيضًا مشاكل في وجوه الشخصيات حيث تبدو العيون والأسنان غير طبيعية ، وتم إصدار إصلاحات لتلك أيضًا.

وواجهت لعبة Stalker 2 مشكلات فظيعة في الأداء عند إطلاقها، وخاصة على أجهزة الكمبيوتر، على الرغم من أن الكثير من هذا كان مفهومًا بسبب تطورها المضطرب، فقد تعرضت للتأخير بسبب الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا ، ولحسن الحظ، تم إصدار تصحيحًا أدى إلى تحسين قابلية اللعب بشكل جذري.

كما تعمل الشركة المنشئة لها، على إصلاحات عاجلة منذ إطلاق اللعبة وتتلخص الخطة في الاستمرار في العمل على هذه الإصلاحات الفورية قبل التحول إلى "تحديثات أكبر تتضمن تحسينات مستمرة، ثم سينتقل الاستوديو إلى محتوى مجاني داخل اللعبة، ومن المقرر إصدار خارطة طريق دقيقة الشهر المقبل.

على الرغم من كل المشاكل، لا يزال Stalker 2 يتمتع بأسبوع إطلاق ناجح، حيث بيعت أكثر من مليون نسخة في أول يومين، وهذا لا يشمل اللاعبين الذين ربما قاموا بتجربة اللعبة باستخدام Xbox Game Pass .