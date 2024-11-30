تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Galaxy S25 Slim

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط سامسونج لعقد مؤتمر في شهر يناير لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S25، ولقد رصد اليوم الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Galaxy S25 Slim قبل إنطلاق حدث سامسونج.

تتضمن سلسلة Galaxy S25 القادمة من سامسونج الثلاثة إصدارات الشائعة والتي تشمل الإصدار الرئيسي وهاتف Galaxy S25 Plus إلى جانب هاتف Galaxy S25 Ultra، وللمرة الأولى هذا العام تقدم سامسونج إصدار جديد بعلامة Slim.

ولقد أشارت عدد من التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم هذا الإصدار بشكل مستقل العام المقبل، كما ظهر النموذج الخاص بالسوق الأمريكي من Galaxy S25 Slim برقم (SM-S937U)، بينما رصد النموذج الخاص بالأسواق العالمية مؤخراً بنموذج رقم SM-S937B/DS.

كما تؤكد التفاصيل الجديدة على أن هاتف Slim المرتقب من سامسونج يدعم اثنان من شرائح SIM، من جانب أخر كشفت تسريبات جاءت من “Ice Universe” أن كاميرة هاتف Galaxy S25 Slim تحاكي الكاميرة المقدمة في إصدار Ultra، حيث يضم مستشعر (ISOCELL HP5) رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع مع كاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3.5 مرة، على أن تتضمن الكاميرات مستشعر JN5.

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