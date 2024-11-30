تكنولوجيا: رصد الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Xiaomi 15 في FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط العملاق الصيني شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 15 للأسواق العالمية، ولقد رصد الإصدار الخاص بالأسواق العالمية في قاعدة بيانات FCC إستعداداً لإطلاق الهاتف في أسواق جديدة.

قدمت شاومي سلسلة هواتف Xiaomi 15 في السوق الصيني في شهر أكتوبر الماضي بمعالج Snapdragon 8 Elite، مع تحسينات كبيرة في التصميم والمواصفات.

وتؤكد التسريبات التي جاءت من منصة FCC على أن النموذج الخاص بالأسواق العالمية يتوفر باثنان من النماذج التي تختلف في التكوينات، على أن يتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يكون النموذج المميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت حصري على السوق الصيني.

كما يتوفر النموذج الجديد بواجهة HyperOS 2.0، ونظام تشغيل Android 15، مع مميزات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، من جانب أخر من المتوقع أن يأتي Xiaomi 15 للأسواق العالمية برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite.

أيضاً يأتي الهاتف بشاشة LTPO OLED بحجم 6.36 إنش، ودقة عرض 1200 في 2670 بيكسل، والتي تتميز بمعدل تحديث متغير من 1Hz إلى 120Hz، وسطوع بنسبة 3200 nits، كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision، وتقنية HDR10+.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5400 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، والشحن العكسي بقدرة 10W، ومن المتوقع أن تقدم شاومي الهاتف بشكل رسمي في الأسواق العالمية في شهر مارس من العام المقبل.

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