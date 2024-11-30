تكنولوجيا: تسريبات مصورة تقدم نظرة أوضح على تحديث One UI 7 القادم من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق تحديث One UI 7 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 15 في بداية العام المقبل، إلا أن أحدث الصور المسربة قدمت نظرة واضحة حول مميزات التحديث القادم.

شاركت سامسونج مجموعة من الصور حول التحديث القادم من واجهة المستخدم One UI 7، كما إستعرضت التسريبات تفاصيل أكثر حول التحديث المرتقب.

ولقد بدأت سامسونج في تطوير تحديث One UI 7 منذ فترة، إلا أن العملاق الكوري قامت بتأجيل موعد إطلاق التحديث الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 15 أكثر من مرة.

وتوضح التسريبات التي نشرت عبر صفحة @chunvn8888 على منصة تويتر أن التحديث القادم يتضمن عدد من التغييرات التي تشمل رموز جديدة للتطبيقات، وتحديث شاشة القفل، مع ميزة فصل وفرز الإشعارات وأيضاً الإعدادات السريعة، هذا إلى جانب مزيد من مميزات الذكاء الإصطناعي.

أيضاً تؤكد التسريبات على بعض مواصفات الذكاء الإصطناعي التي تقدم من خلال منصة Galaxy AI، إلى جانب التطبيقات التي تظهر في الصور بتصميم جديد وأيضاً تصميم جديد للويجت، وتطبيق آلة حاسبة، مع تطبيق Voice Recorder جديد، أيضاً تكشف الصور عن واجهة تحاكي لغة التصميم الشائعة لشركة سامسونج مع بعض التغييرات الواضحة.

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