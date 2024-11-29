شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإنفاق على الهاتف المحمول سيصل لأعلى مستوى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع Adobe Analytics أن يصل الإنفاق عبر الهاتف المحمول خلال شهري نوفمبر وديسمبر إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 128.1 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.8% عن العام الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشكل مستهلكو الجيل الأصغر "Z" القوة الدافعة وراء هذا التحول، نظرًا لراحتهم في التسوق عبر الهاتف المحمول ومقارنة الأسعار.

يتجه المتسوقون في الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى الأجهزة المحمولة للاستفادة من التسوق الالكترونى خاصة في فترة الخصومات، وفقًا لتقارير رويترز، ويجرى المتسوقون الأصغر سنًا، خاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، عمليات الشراء عبر تطبيقات الهاتف المحمول أثناء قضاء الوقت في المنزل مع عائلاتهم.

وقالت كايلا شوارتز، مديرة رؤى المستهلك في Salesforce، إن النمط التاريخي للمستهلكين الذين يتصفحون على الهواتف، ولكنهم يكملون عمليات الشراء على أجهزة الكمبيوتر يختفي بشكل مطرد.

عزز تجار التجزئة تجارب الهاتف المحمول من خلال دمج خيارات الدفع المبسطة، مثل Google Pay وApple Pay وتخزين تفضيلات العملاء وتخصيص توصيات المنتج.

وتشير مينكيونج كيم، أستاذة التسويق في جامعة كارنيجي ميلون، إلى أن عاداتهم قد تؤثر على أفراد الأسرة الآخرين خلال موسم العطلات.

ومن المتوقع أن تشكل المعاملات عبر الهاتف المحمول، والتي تشمل المشتريات التي تتم عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، 53% من الإنفاق عبر الإنترنت في موسم العطلات هذا.

ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا عن الرقم القياسي الذي سجل العام الماضي والذي بلغ 113 مليار دولار.

كما أنه بحلول نهاية نوفمبر، تم إجراء أكثر من نصف المشتريات عبر الإنترنت بالفعل على الأجهزة المحمولة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال أول 24 يومًا من الشهر، حقق التسوق عبر الهاتف المحمول مبيعات بقيمة 39.9 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 13.3%.