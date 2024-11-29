شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صدمة لمستخدمى أبل بعد اكتشاف احتواء جهازها على مواد كيميائية تسبب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

صُدم مستخدمو شركة أبل بعد أن علموا أن جهازًا تبيعه شركة التكنولوجيا العملاقة يحتوي على مواد كيميائية معروفة بأنها تسبب عيوبًا خلقية وسرطانًا، فيحتوي الشاحن اللاسلكي Belkin BoostCharge Pro الذي يبلغ سعره 100 دولار على تحذير على صفحة أبل للملحق، مخفيًا في الأسفل، والذي تطلبه الجهات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا بسبب محتواه الخطير.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ألزمت كاليفورنيا المنتج بتحذير ينبه المستهلكين إلى أن هذا الشاحن اللاسلكي يمكن أن "يعرضك لمواد كيميائية بما في ذلك مادة بيسفينول أ (BPA)."

وتُعرف مادة بيسفينول أ، وهي مادة كيميائية تستخدم عادة للمساعدة في تقوية البلاستيك، بتعطيل الهرمونات في الجسم، مما يسبب مشاكل في الخصوبة والنمو الجنسي ومشاكل أخرى.

يرجع التحذير إلى المادة 65 في كاليفورنيا، الذي تم تمريرها في عام 1986، والتي تتطلب منذ فترة طويلة من الشركات تنبيه المستهلكين إلى مخاطر مادة بيسفينول أ في منتجاتها.

وترك التحذير محبي آبل متوترين يسألون: "هل يجب أن أشعر بالقلق بشأن هذا؟"

انضم شاحن Belkin اللاسلكي المعتمد من أبل إلى صفوف متزايدة من السلع الاستهلاكية الملوثة بهذه المادة الكيميائية، بما في ذلك كل شيء من زجاجات المياه وأكياس القمامة، إلى أدوات المائدة والسجاد والمزيد.

حذر أحد المدافعين عن المستهلك أحد عملاء أبل المتوترين عبر الإنترنت من أن "حمل العلبة بأيدٍ متعرقة قد يؤدي إلى امتصاص بعض من المادة الكيميائية".

وقد ناقش المستهلكون المتوترون هذه القضية بشدة، حيث رفض البعض اللائحة التي أصدرتها ولاية كاليفورنيا باعتبارها مبالغ فيها.

في حين قال أحدهم: "يمكنك امتصاص مادة بيسفينول أ من خلال بشرتك، إذا كنت لا تعرف ما تتحدث عنه، فيرجى عدم قول أي شيء".

تُظهر صفحة منتج آبل لحزمة شاحن Belkin اللاسلكية، المصممة للعمل مع أجهزة iPhone المتوافقة مع MagSafe، الجهاز مؤمنًا في غلاف بلاستيكي أسود.

يبلغ طول الجهاز حوالي أربع بوصات وعرضه ثلاث بوصات، ويحتوي على بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن تستخدم لإطالة عمر بطارية آيفون.