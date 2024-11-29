شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير من مخاطر أدوات التدفئة الإلكترونية.. ينتج عنها حرائق مدمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادر مفتشو مكتب سلامة المنتجات والمعايير بالمملكة المتحدة، عددًا من أدوات التدفئة الشتوية التي قد تتسبب في اندلاع حرائق هائلة، بعدما تم العثور على أداة تدفئة القدمين بها فتيل مشكوك فيه، كما ضبط سخان هواء يخاطر بالتسبب في حرائق.

وأكد مفتشو مكتب سلامة المنتجات، على أن أدوات التدفئة قد تشكل خطرًا كبيرًا من اندلاع حريق، كما أنه في حالة حدوث عطل كهربائي في الجهاز أومصدر الطاقة، لن يعمل الصمام ذو الجودة الرديئة كما هو مطلوب، مما قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة المنتج واشتعاله.

كما تم سحب ملحق شهير من إنتاج شركة Apple على وجه السرعة بسبب مخاوف من أنه قد "يشتعل، فيما حصل مكتب سلامة المنتجات والمعايير مؤخرًا على سخان هواء يمثل خطر نشوب حريق.

وتوصل الخبراء أن الكابل يمكن أن يسخن بشكل زائد، حيث كان سلك إمداد التيار الكهربائي يتمتع بمقاومة مفرطة ويمكن أن يصبح ساخنًا أثناء الاستخدام، مما يؤدي إلى اشتعاله والتسبب في حريق.

وبناء على ذلك، ومع اقتراب فصل الشتاء، ومع زيادة بحث المستخدمين على أدوات لإبقائهم دافئين بشكل عام، مثل البطانيات الكهربائية التي تكون على مقربة شديدة من أجسادنا، لذلك من المهم للغاية أن يتم تصنيع هذه الأجهزة وفقًا لمعايير عالية لأنها يمكن أن تشكل خطرًا جسيمًا علينا إذا كانت دون المستوى وتتسبب في نشوب حريق.