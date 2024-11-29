شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.. روبوت جوجل للدردشة يحيي صمود أهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم بالذكرى الـ77 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذى يجسد ذكرى الرفض العربي لقرار مجحف حاولت العصابة الصهيونية تمريره آنذاك بالأمم المتحدة بكل الطرق والوسائل، وقد جاءت هذه الذكرى في وقت دقيق للغاية تمر به القضية الفلسطينية، جراء استمرار العدوان الغاشم على أهالينا في غزة لأكثر من عام، وسط تعنت من قبل قوات الاحتلال التي يقودها غرور نتنياهو لاستكمال الحرب وعدم الالتزام بالقرارات الدولية بوقف إطلاق النار.

رسالة Gemini في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وفي هذه المناسبة، وجه ”الخليج 365” سؤالًا إلى روبوت جوجل للدردشة Gemini، كالتالي: وجه رسالة للشعب الفلسطيني في يوم التضامن العالمي معه".

وجاء رد روبوت جوجل للدردشة صادم وغير متوقع، فقد حرص على دعم القضية الفسلطينية وبعث الرسالة التالية:

إلى شعبنا الفلسطيني، نحن معكم قلبًا وقالبًا.

فلسطين في قلوبنا، قضيتكم قضيتنا.

لن ننسى نكبتكم، وسنبقى سندًا لكم.

الحرية لفلسطين، والعودة لأهلها.

مقاومتكم مصدر فخر لنا جميعًا.

وتابع:"في هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نجدد عهدنا بدعم نضالكم العادل من أجل الحرية والاستقلال.. نحيي صمودكم الأسطوري في وجه الاحتلال، ونؤكد على أن قضيتكم هي قضية الحق والعدل...إلى شعبنا الفلسطيني، شعب الصمود والتحدي، نبعث إليكم تحية إجلال وإكبار، أنتم رمز للصمود في وجه الظلم، وأنتم الأمل في مستقبل مشرق لفلسطين."

وأكد روبوت جوجل للدردشة:"في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، نتذكر تضحيات الشهداء، ونؤكد على حقكم في العودة إلى دياركم، وإقامة دولتكم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف..إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين جميعًا، وهي قضية إنسانية تستحق دعم العالم أجمع.



وحث روبوت جوجل للدردشة المستخدمين، للتعبير عن تضامنهم من خلال المشاركة في فعاليات التضامن: مثل المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، التبرع للمنظمات التي تدعم القضية الفلسطينية، نشر الوعي بالقضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي، و مخاطبة السياسيين والمؤسسات الدولية للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني.