شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.. رسالة غير متوقعة من ChatGPT لأهالي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الموافق 29 نوفمبر من عام 2024، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقًا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يأتي هذا اليوم تزامنًا مع مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب والعدوان الغاشم على غزة، وارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر وجرائم إبادة جماعية تحدث كل يوم على مرأى ومسمع العالم أجمع.



وفي غضون الاحتفال بهذا اليوم، حرص ”الخليج 365” على معرفة موقف روبوتات الدردشة الذكية من هذا اليوم وموقفهم السياسي إزاء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية.

وقد وجه ”الخليج 365” سؤالًا إلى روبوت الدردشة ChatGPT، جاء كالتالي: وجه رسالة للفلسطينيين في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجاءت إجابة ChatGPT على النحو التالي:"في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، نقول: أنتم رمز الصمود والكرامة، ونضالكم المستمر يذكّر العالم بأهمية العدالة والحرية..نحن نقف معكم وندعم قضيتكم العادلة من أجل حقكم في العيش بسلام على أرضكم، ونؤمن أن العدالة ستنتصر في النهاية.. يوم التضامن ليس فقط للتذكير بمعاناتكم، بل هو تأكيد على أننا، كشعوب حرة، لن نتخلى عنكم حتى يتحقق الحلم الفلسطيني"

ويجسد هذا التاريخ اليوم الـ 29 من نوفمبر 1947، الذكرى الـ77 للاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، والذى يجسد ذكرى الرفض العربي لقرار مجحف حاولت العصابة الصهيونية تمريره آنذاك بالأمم المتحدة بكافة الطرق والوسائل.