شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفيش خصوصية لبياناتك.. تعرف على قائمة التتبع على هاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

تشارك أجهزة أندرويد أنواعًا مختلفة من البيانات مع جوجل لتحسين تجربة المستخدم وتقديم الخدمات، وفيما يلي تفصيل للفئات الرئيسية للبيانات التي تتم تتبعها ومشاركتها من هاتفك، وفقا لما ذكره موقع "Phone arena".

• معلومات الجهاز

- الإصدار والشركة المصنعة وإصدار نظام التشغيل.

- معرفات الجهاز (مثل IMEI وAndroid ID).

- معلومات الشبكة (مثل شركة الاتصالات المحمولة وشبكة Wi-Fi).

• بيانات الموقع

- معلومات الموقع المستندة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والشبكة عند تمكين خدمات الموقع.

- سجل الموقع إذا تم تنشيط تتبع الموقع.

• بيانات الاستخدام

- إحصائيات استخدام التطبيق، بما في ذلك التطبيقات المثبتة ومدى تكرار استخدامها.

- بيانات التفاعل، مثل استعلامات البحث وسجلات النشاط.

• معلومات الحساب

- تفاصيل حساب Google، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني ومعلومات الملف الشخصي.

- إعدادات المزامنة للخدمات مثل Google Drive والتقويم وجهات الاتصال.

• بيانات الأعطال والتشخيص

- معلومات حول أعطال التطبيق وأداء النظام وتقارير الأخطاء لتحسين موثوقية البرنامج.

• بيانات الصوت

- الأوامر الصوتية والتفاعلات مع Google Assistant إذا تم تمكين التنشيط الصوتي.

• بيانات الإعلان

- معرفات الإعلان للإعلانات المخصصة وتتبع أداء الإعلان.

• بيانات جهات الاتصال والتقويم

- معلومات من جهات الاتصال وإدخالات التقويم إذا تمت مزامنتها مع خدمات Google.

• معلومات الدفع

- تفاصيل الدفع إذا كنت تستخدم Google Pay أو خدمات مماثلة.