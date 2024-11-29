شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر والأكثر حضورًا بالعالم.. اختتام فعالية "بلاك هات 24" والان نبدء بالتفاصيل

حلول ومنتجات مبتكرة

الدمام - شريف احمد - اختتمت البارحة فعالية "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2024"، أعمالها في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، شمال مدينة الرياض.وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 350 متحدثًا عالميًا و450 جهة عارضة، إلى جانب تقديم 350 ورشة عمل تقنية، ما جعلها واحدة من أبرز الأحداث العالمية المتخصصة في هذا المجال.إضافةً إلى أن الفعالية حققت نموًا استثنائيًا، حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المشاركة من 155 علامة في عام 2021 إلى 450 علامة في النسخة الحالية، بمعدل نمو تجاوز 190%، حيث تعد الفعالية الأكبر من نوعها والأكثر حضورًا على مستوى العالم.وبَرزَت الفعالية بإطلاق 8 حلول ومنتجات مبتكرة في مجال الأمن السيبراني، من أبرزها، "MetrasXDR" للكشف والاستجابة الموسعة، و"أثر" لحماية البيانات من التسرب، و"سياج" كأول جدار حماية من تقنيات الجيل القادم بالمملكة، وخط منتجات CyProducts من "Cyberani by Aramco Digital".وشهدت الفعالية توقيع عدة اتفاقيات إستراتيجية، منها استثمار بقيمة 50,000,000 ريال في شركة "سايفر"، ما يعكس الالتزام المستمر بتطوير القطاع وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للأمن السيبراني.كما أسهمت الفعالية في تخريج أكثر من 130 متخصصًا في الأمن السيبراني من أكاديمية طويق، مما يعزز من مكانة المملكة كعاصمة عالمية للأمن السيبراني ومركز جذب للمواهب والشركات الرائدة في المجال.يُذكر أن فعالية "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا" ستعود في نسختها المقبلة بمزيد من الابتكار والتطور، استمرارًا لدورها في تعزيز مكانة المملكة كعاصمة عالمية للأمن السيبراني، ووجهة رئيسة تجمع الخبراء والشركات من مختلف أنحاء العالم لبناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا وازدهارًا.