شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأعاصير المغناطيسية على كوكب المشترى تتسبب فى نشوء عواصف بحجم الأرض والان مع تفاصيل الخبر

أصدر علماء الكواكب تحذيرا من احتمال وقوع إعصار على كوكب المشتري، مع اكتشاف أن الدوامات المغناطيسية التى تنحدر من الغلاف الأيوني للكوكب إلى الغلاف الجوي العميق تؤدي إلى ظهور أعاصير مضادة عملاقة تمتص الأشعة فوق البنفسجية، كل منها بحجم الأرض.

وتظهر هذه العواصف المضادة للأعاصير على شكل أشكال بيضاوية داكنة، ويمكن رؤيتها على شكل ضباب كثيف من الهباء الجوي في طبقة الستراتوسفير لكوكب المشتري.

ومع ذلك، لا يمكن ملاحظتها إلا في ضوء الأشعة فوق البنفسجية (UV) وقد شوهدت لأول مرة فى القطبين الشمالي والجنوبي للمشتري بواسطة تلسكوب هابل الفضائي فى أواخر التسعينيات، ثم تم تأكيد وجودها في القطب الشمالي للمشتري بواسطة مركبة كاسيني التابعة لوكالة ناسا أثناء تحليقها في عام 2000 في طريقها إلى زحل ، لكن لا أحد يعرف من أين جاءت الأشكال البيضاوية الداكنة.

والآن، توصل علماء الكواكب بقيادة تروي تسوبوتا، وهو طالب جامعي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إلى أن الأشكال البيضاوية الداكنة تتشكل بواسطة الأعاصير المغناطيسية الدوامية التي تنتج عندما يحدث الاحتكاك بين خطوط المجال المغناطيسي في المجال المغناطيسي القوي للغاية لكوكب المشتري.

وتم العثور على مفتاح فهم الأعاصير المضادة المظلمة الممتصة للأشعة فوق البنفسجية في الصور السنوية لكوكب المشتري التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي كجزء من مشروع إرث الغلاف الجوي للكواكب الخارجية (OPAL) بقيادة إيمي سيمون، من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا .

ويتضمن مشروع OPAL تصوير هابل لكل من الكواكب العملاقة المشتري وزحل وأورانوس ونبتون - مرة واحدة في السنة، لتتبع التغييرات في مظهرها.

وقال تسوبوتا في بيان : "أدركنا أن صور OPAL هذه كانت بمثابة منجم ذهب" .

ففي صور هابل لكوكب المشتري الملتقطة بين عامي 2015 و2022، وجد تسوبوتا شكلًا بيضاويًا داكنًا عند القطب الجنوبي للكوكب في ثلاثة أرباع الوقت ، ولكن مرة واحدة فقط عند القطب الشمالي في ثماني صور.



كما هو الحال على الأرض ، يتقارب المجال المغناطيسي للمشتري عند أقطابه، وكما هو الحال على الأرض، فإن تركيز خطوط المجال المغناطيسي يدفع الجسيمات المشحونة نحو المناطق القطبية، حيث تصطدم بجزيئات الغلاف الجوي لإنتاج الشفق القطبي.

على كوكب المشتري، لا يمكن اكتشاف الأضواء الشفقية إلا في ضوء الأشعة فوق البنفسجية، على عكس العروض الملونة التي نراها في سماء الأرض ، فإن وجود ظاهرة عابرة مثل الأشكال البيضاوية الداكنة التي تظهر عند أقطاب المشتري يشير بقوة إلى أنها كانت متصلة بالمجال المغناطيسي للكوكب، تمامًا مثل الشفق القطبي.