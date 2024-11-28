شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يحل أندرويد محل iPad؟.. جوجل تستعد لعملية دمج جديدة تقلب الموازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جوجل لدمج ChromeOS مع Android، والتي تعد خطوة هامة في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع iPad على وجه الخصوص، والتى تعد ضربة قوية لجهاز iPad، الأمر الذى يجعل أندرويد يحل محل آيباد.

وقد يتم شحن "أجهزة Chromebook" المستقبلية بنظام تشغيل Android، لذلك قد يصبح اسم Chromebook، جنبًا إلى جنب مع ChromeOS، وقد يسهم هذا الاندماج بين ChromeOS وAndroid في أن يجعل الأجهزة اللوحية التى تعمل بنظام Android أكثر تمكينًا للمستخدمين المحترفين من أجهزة iPad في الوقت الحالي.

يحتوى iPadOS، على الرغم من أنه لا يزال منصة محمولة مثل Android، على الكثير من التطبيقات الحصرية والقوية والاحترافية، مثل Procreate وFinal Cut Pro for iPad وLogic Pro for iPad.

ويحتوى iPad على Center Stage، وهو نوع من "وضع سطح المكتب، وتكمن أزمته في أنه أكثر تعقيدًا من إدارة النوافذ على كمبيوتر محمول يعمل بنظام Windows.

وقد يبدو iPad وكأنه كمبيوتر محمول ولكنه ليس كذلك، فى حين أن الكمبيوتر اللوحى الذى يعمل بنظام التشغيل Android قد يكون قادرًا على القيام بذلك بالفعل، لذا فإن الدمج بين ChromeOS وAndroid من شأنه أن يجلب متصفح الويب Chrome الكامل إلى أجهزة الكمبيوتر اللوحية التى تعمل بنظام Android.

هذا يعني أن عددًا لا يحصى من المستخدمين المحترفين الذين يعتمدون حصريًا على تطبيقات الويب سيجدون على الفور أن منصة Android الجديدة هذه أكثر ملاءمة من iPad، فسيكون من السهل جدًا التبديل من كمبيوتر شخصي يعمل بنظام Windows أو MacOS إلى جهاز لوحي يعمل بنظام Android.