شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من أندرويد لتسهيل تسجيل الدخول على الأجهزة الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة ضمن نظام تشغيل أندرويد تحت اسم Restore Credentials، والتي تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال إلى الأجهزة الجديدة من خلال تسجيل الدخول التلقائي إلى التطبيقات، تتيح هذه الميزة للمستخدمين الاستغناء عن إدخال بيانات تسجيل الدخول يدويًا في كل تطبيق عند إعداد هاتفهم الجديد، مما يوفر لهم تجربة أكثر سلاسة وراحة.

تعمل ميزة Restore Credentials من خلال إنشاء "مفتاح استعادة" عند تسجيل الدخول إلى التطبيقات، وهو مفتاح عام يُستخدم لنقل بيانات التسجيل بشكل آمن، يتم تخزين هذا المفتاح على الجهاز ويمكن مزامنته مع خدمة النسخ الاحتياطي السحابي من جوجل.

وعند إعداد الجهاز الجديد، يقوم Credential Manager باسترجاع هذا المفتاح إما من الجهاز القديم أو من النسخة الاحتياطية السحابية، مما يسمح للمستخدم بتسجيل الدخول تلقائيًا دون الحاجة لإدخال بياناته مجددًا.

الميزة توفر أيضًا للمطورين أداة سهلة التكامل، حيث يمكنهم إضافتها إلى تطبيقاتهم بكل سهولة، خاصة إذا كانوا يستخدمون أنظمة تحقق مثل المفاتيح الإلكترونية (Passkeys).

من الفوائد الرئيسية لهذه الميزة أنها تمنح المستخدمين تجربة سلسة في الانتقال إلى الأجهزة الجديدة، مما يقلل من الحاجة لإعادة إدخال بيانات التسجيل في كل مرة، وهو ما يحسن بشكل كبير تجربة المستخدم.

كما تساعد الميزة في زيادة التفاعل مع التطبيقات، حيث تقلل من احتمالية تخلي المستخدمين عن التطبيقات بسبب صعوبة إعادة إدخال بيانات التسجيل.

من الناحية الأمنية، أكدت جوجل على أهمية التعامل بحذر مع مفاتيح الاستعادة، مع ضرورة حذف هذه المفاتيح فور تسجيل الخروج من التطبيقات، وكذلك ضرورة التحقق من هوية المستخدم لضمان أمان عملية نقل بيانات التسجيل.

تعد ميزة Restore Credentials خطوة هامة نحو تحسين تجربة المستخدم على أندرويد، حيث تسهل عملية الانتقال إلى الأجهزة الجديدة مع الحفاظ على أمان بيانات المستخدمين.