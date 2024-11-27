شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلاب روبوتية جديدة قادرة على تسلق 16 قدمًا فى ثانية واحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل باحثون، لتصنيع كلاب روبوتية مزودة بتكنولوجيا قادرة على تسلق 16 قدمًا في ثانية واحدة فقط، ويتميز الكلب الإلكتروني بتكنولوجيا بقيمة 25000 جنيه إسترليني لمساعدة المزارعين في تحليل تربتهم، وقد اطلق عليه اسم "إيلي"، حيث يمكن له عبور تضاريس حقول المزارعين بسهولة.



كلب آلي

ويتمكن الكلب الآلي "إيلي"، من مساعدة المزارعين في تقييم صحة التربة بشكل أسرع، حيث يملك قدرة على التحرك بسرعة عالية تبلغ 16 قدمًا في الثانية ويزن 15 كجم، ويمكنك رؤية الكلب الآلي والتحكم فيه عبر شاشة عن بعد، كما يمكنه ه الجلوس أثناء النظر إلى الأعلى وحتى التلويح بمخلبه.

وأكدت الشركة المنتجة للكلب "إيلي"، أن الكلاب الروبوتية الصغيرة يمكن إرسالها إلى الخنادق العميقة، و الغابات الكثيفة، تحت الشجيرات والأشجار.

ومن خلال تجربة الكلاب الآلية، يأمل العلماء أن يتم استخدام الآلة لالتقاط آلاف الصور في أماكن يصعب الوصول إليها، وسيسمح هذا بقياس التنوع البيولوجي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مناطق مثل التحوطات، خاصة أنه يتمتع بحمل أجهزة استشعار العمق ثلاثية الأبعاد والكاميرات المجسمة.