شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الدولية تتجنب قطعة ثانية من الحطام الفضائى خلال 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت محطة الفضاء الدولية من تجنب قطعة من الحطام للمرة الثانية فى أقل من أسبوع، وأطلقت مركبة الشحن الروسية بروجرس 89 ، التى رست بالمحطة الفضائية الدولية منذ أغسطس محركاتها الدافعة لتطهير المحطة من قطعة كبيرة من الحطام الفضائى .

وكتب مسؤولون فى ناسا فى تحديث : "إن مناورة تجنب الحطام وضعت المحطة المدارية بعيدًا عن جزء من القمر الصناعي يقترب من مسار رحلة المحطة" .

وبدأت عملية التطهير وتم رفع مدار المحطة بنحو 1650 قدما (500 متر)، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية المملوكة للدولة ، والتي نقلت عن بيان من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس .

وأجرت المركبة بروجرس 89 عملية تطهير مماثلة في 19 نوفمبر واستمرت العملية نحو 5.5 دقيقة وضمنت تجنب المحطة الفضائية الدولية لشظية من "قمر صناعي دفاعى معطل" تحطم فى عام 2015، حسبما قال مسؤولون في وكالة ناسا.

وتزداد كثافة الازدحام في مدار الأرض المنخفض ، حيث تحلق محطة الفضاء الدولية .

ووفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية ، يدور حول الكوكب حاليًا حوالي 10200 قمر صناعي نشط ، ينتمي معظمها إلى كوكبة Starlink ذات النطاق العريض التابعة لشركة SpaceX، والتي تتكون حاليًا من حوالي 6700 مركبة عاملة .

وتقدر وكالة الفضاء الأوروبية أن مدار الأرض يحمل نحو 40500 جسم لا يقل عرضها عن 4 بوصات (10 سنتيمترات)، و1.1 مليون قطعة يتراوح قطرها بين 0.4 بوصة و4 بوصات (1 إلى 10 سنتيمترات)، و130 مليون قطعة لا يقل عرضها عن مليمتر واحد.

وحتى هذه الشظايا الصغيرة قد تشكل خطراً على الأقمار الصناعية أو المركبات المأهولة مثل محطة الفضاء الدولية، نظراً للسرعات الهائلة التي تسافر بها. وعلى سبيل المثال، تبلغ السرعة المدارية للمحطة على ارتفاع 250 ميلاً (400 كيلومتر) حوالى 17500 ميل في الساعة .

إن تجنب الحطام ليس حدثًا نادرًا، كما تُظهر أحداث الأسبوع الماضى ، في الواقع وجد تقرير لوكالة ناسا في ديسمبر 2022 أن محطة الفضاء الدولية قامت بعمليات تطهير مراوغة 32 مرة منذ عام 1999.