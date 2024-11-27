شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتشابه كاميرا سلسلة iPhone 17 مع كاميرا Google Pixel؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكهنات عديدة حول تصميم وسعر سلسلة iPhone 17 القادمة، فقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن السلسلة الجديدة ستجلب العديد من ترقيات البرامج والأجهزة، بما في ذلك معدل تحديث 120 هرتز، وشريحة A19 وتحسينات الكاميرا،بالإضافة إلى ذلك، فإن طرازبات iPhone 17 Air في دائرة الضوء، حتى قبل إطلاق أحدث سلسلة iPhone 16 ومن المتوقع أن يتبع طراز Air خطى iPad Air وMac Air .

تصميم هاتف سلسلة iPhone 17

ومن المتوقع أن يكون أنحف iPhone على الإطلاق، ووفقًا للتقارير، سيبلغ سمك iPhone 17 Air 6 ، وهو أرق حتى من سمك iPhone 6 الذي يبلغ 6.9 مم.



وفي الوقت الحالي فإن التكهنات، تؤكد أنه ليس فقط iPhone 17 Air هو الذي سيحصل على مظهر جديد، بل سترتدي السلسلة بأكملها شكلًا جديدًا، حيث يشير تسريب جديد إلى أن Apple تخطط للعودة إلى تصميم الألومنيوم من السنوات السابقة، والابتعاد عن مادة التيتانيوم التي تم تقديمها مع طرازات iPhone 15 Pro

وفقًا لموقع The Information، فمن المقرر أن تخضع طرازات iPhone 17 Pro وPro Max من Apple لإصلاح كبير في التصميم، مستلهمة من iPhone 17 Air القادم، في حين أن الألومنيوم محجوز حاليًا لطرازات iPhone القياسية، مع استخدام إصدارات Pro للفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم.

يُقال إن طرازات Pro ستتميز بظهر مزدوج المادة من الألومنيوم في الجزء العلوي ولوحة زجاجية في الجزء السفلي، ويعد تضمين الزجاج هذا ضروريًا للحفاظ على قدرات الشحن اللاسلكي، على الرغم من أن التفاصيل المحددة حول نسبة الألومنيوم إلى الزجاج لا تزال غير واضحة. ألمح مصدر موثوق، قبل أيام من هذا التسريب، إلى التصميم الجديد لهواتف iPhone القادمة.



ولا يقتصر الأمر على مادة الجسم فحسب، بل يشير التقرير إلى أن ترتيب الكاميرا قد يتغير أيضًا للسلسلة بأكملها.

مدى التشابه بين كاميرا سلسلة iPhone 17 وهواتف جوجل



ومن المثير للاهتمام أن نتوء الكاميرا سوف يكبر ويُصنع من الألومنيوم، على النقيض من تصميم الزجاج الموجود في طرازات Pro الحالية.



استخدمت Apple الألومنيوم آخر مرة لأجهزتها المتميزة قبل iPhone X، مما يشير إلى ذلك باعتباره إعادة تصميم جريئة، حيث يُنظر إلى هذا التصميم الجديد على أنه مشابه لنتوء كاميرا سلسلة Google Pixel 9 وقد قارن بعض مستخدمي X بين الاثنين منذ تسرب التسريبات.



وهناك تكهنات بأن طرازات Pro قد تتبنى المظهر النحيف لهاتف iPhone 17 Air، على الرغم من أن المزيد من التفاصيل حول السُمك لم تظهر بعد.

و يشير هذا التصميم المحتمل إلى تحول كبير في نهج Apple، حيث يوازن بين الجماليات والوظائف والجاذبية التسويقية.

فيما يتعلق بالتصميم، من المتوقع أيضًا أن يجمع iPhone 17 Pro بين وظائف زر الحركة وزر الصوت، و يعد قرار التصميم هذا عمليًا أيضًا، خاصةً إذا قدمت Apple زر الحركة عبر جميع طرازات iPhone 17 الأربعة.



ومن خلال تقليل عدد الأزرار المادية، يمكن لشركة Apple ضمان أن الطرازات الأكثر نحافة لا تزال تلبي معايير المتانة لأجهزة iPhone الحالية.