شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سيحقق هاتف iPhone 17 Air انتصارا جديدا لـ "آبل"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه آبل تحديات عديدة في طرح هاتفها iPhone 17 Air، في ظل الكثير من التساؤلات والتخوفات من أن يكون مصيره نفس مصير iPhone 15 Plus أو iPhone 12 mini المؤسف، لكن بعض التقارير تتوقع أن يتسم iPhone 17 Air بتصميم أنيق على غرار iPad Air .

هل ستشتري iPhone 17 Air؟

ومن المتوقع أن يأتي iPhone 17 Air، بسمك أنحف بكثير من iPhone 16 Pro Max، وبعمر بطارية أطول فقد تم التغلب عليها من خلال تحسينات البرامج، والاستخدام المزعوم لشريحة A19 غير Pro مدفونة تحت جبل من الدعاية حول "كفاءة الطاقة"، ونقطة السعر المحددة أقل قليلاً من سعر iPhone 17 Pro Max.

وتكمن التحدى في تسويق iPhone 17 Air ، إنه من المتوقع أن يكون أكثر تكلفة من شقيقه Pro Max، وفي هذه الحالة غير المحتملة يمكن أن تخوض Apple معركة شاقة لتحويل هاتفها "الفائق النحافة" لعام 2025 إلى نجاح تجاري بأبعاد توراتية.