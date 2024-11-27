شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير من 15 تطبيقا ضارة على هاتفك الأندرويد وتعرضك لجرائم السرقة والاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير صادر عن فريق البحث المحمول لإحدى شركات الأمن السيبراني، مستخدمي أندرويد، بضرورة حذف قرابة 15 تطبيقًا على الفور إذا سبق وإن تم تثبيتهم على جهازك الذي يعمل بنظام Android، خاصة أن هناك تهديد عالمي من التثبيت على أكثر من ثمانية ملايين هاتف وإذا كنت أحد المستخدمين العديدين الذين تم خداعهم لتثبيت واحد أو أكثر من هذه التطبيقات، فقد تجد نفسك تتعرض لضربة مالية ضخمة.

تحذير من 15 تطبيق على هواتف أندرويد يعرضك للنصب والاحتيال

وأكد الفريق البحثي، أن مع تثبيت هذه التطبيقات، قد ينتهي بك الأمر ضحية للمضايقة والابتزاز وتعاني من خسارة مالية ضخمة، حيث تم الكشف عن زيادة عالمية هائلة في تطبيقات SpyLoan ، و هو تطبيق قروض استغلالي يستهدف مستخدمي Android في مختلف البلدان، التي تستخدم هذه التطبيقات الهندسة الاجتماعية وهي شكل من أشكال التلاعب في محاولة لخداع المستخدمين للكشف عن معلومات شخصية وشديدة الحساسية.

كما يتم استخدامها للحصول على أذونات إضافية لتطبيقات الهاتف المحمول، وقد توصل الفريق البحثي إلى التطبيقات الخمسة عشر المذكورة أعلاه مع ثمانية ملايين عملية تثبيت، فعلى الرغم من انتهاك السياسات، فإن هذه التطبيقات غالبًا ما تتسلل عبر عمليات فحص متجر التطبيقات وهي متاحة على منصات مثل Google Play، مما يجعلها تبدو جديرة بالثقة.

تحاول تطبيقات SpyLoan جذب الضحايا من خلال التظاهر بتقديم قروض سريعة ومرنة بأسعار منخفضة ومتطلبات سهلة الاستيفاء، ولكن كما هو الحال مع أي شيء يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه، فإن هذه القروض جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. من خلال استخدام الصفقات المحدودة الوقت، يخلق المحتالون الإلكترونيون شعورًا بالإلحاح الذي يوقع الضحايا ويمنعهم من إلقاء نظرة طويلة ومدروسة على ما يفعلونه.

تستخدم هذه التطبيقات الضارة إطار عمل خلفي للتحكم في التطبيقات المثبتة ونقل البيانات الحساسة خارج الهاتف، وغالبًا ما يتم ذلك في الخلفية دون أن يدرك المستخدم أن هذا يتم.

في حين تم تثبيت تطبيقات SpyLoan الضارة سابقًا على أجهزة Android عبر التحميل الجانبي من واجهة متجر تطبيقات Android التابعة لجهة خارجية، جاءت هذه التطبيقات الخمسة عشر من واجهة متجر تطبيقات Android.

لقد قامت جوجل بإزالة بعض التطبيقات الضارة الخمسة عشر بينما قام المطورون بتحديث تطبيقات أخرى لمحو التهديد.

وفي هذا الصدد، تحذر جوجل مستخدميها من الانتباه إلى العلامات التالية التي تشير إلى أن جهازك قد يكون معرضًا للخطر:

تنبيهات حول فيروس أو جهاز مصاب

برنامج مكافحة الفيروسات الذي تستخدمه لم يعد يعمل أو يعمل

انخفاض كبير في سرعة تشغيل جهازك

انخفاض كبير وغير متوقع في مساحة التخزين على جهازك

توقف جهازك عن العمل بشكل صحيح أو العمل تمامًا

وإذا ظهرت هذه الأعراض على هاتف Android الخاص بك، فقد ترغب في التأكد من تمكين Google Play Protect من خلال فتح متجر Play، والنقر فوق رمز الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا، والضغط على "إعدادات Play Protect"، والتبديل إلى المفتاح بجوار "فحص التطبيقات باستخدام Play Protect" للحصول على حماية معززة، قم بتمكين "تحسين اكتشاف التطبيقات الضارة".

يمكنك أيضًا التحقق من تحديثات جهاز Android والأمان، وإزالة التطبيقات غير الموثوق بها التي لم تعد موجودة في متجر Play أو الموجودة في متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية.