شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق صاروخًا حاملاً معدلاً من طراز "زى كيو-2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين اليوم الاربعاء، بنجاح الصاروخ الحامل المعدل "زي كيو-2 واي-1" إلى الفضاء من منطقة تجريبية تجارية للابتكار الفضائي في شمال غربي الصين .

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الصاروخ الحامل انطلق في الساعة 10:00 صباحا (بتوقيت بكين) وأرسل قمرين اصطناعيين تجريبيين إلى المدارين المخططين لهما .

وفي سياق متصل، نقلت "شينخوا" عن صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية الصينية إنه تم تسليم أول قمر اصطناعي صيني يعمل بالدفع الكهربائي بالكامل رسميا إلى عملائه أثناء وجوده في المدار، ما يفتح فصلا جديدا من تشغيل وتطوير القمر الاصطناعي بشكل شامل.

وأضافت أن القمر الاصطناعي "أيه بي ستار-6 إي" الذي طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، يعد قمرا اصطناعيا في مدار ثابت بالنسبة للأرض يعتمد على منصة الأقمار الاصطناعية "دي إف إتش-3 إي"، مع عمر افتراضي مصمم يصل إلى 15 عاما.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي "أيه بي ستار-6 إي" على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 سي" من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية يوم 13 يناير من العام الماضي، وبعد انفصاله عن وحدة الدفع المستقلة الخاصة به، تم نقل القمر الاصطناعي إلى المدار المتزامن بواسطة نظامي الدفع الكهربائي الخاصين به ويوفر هذا القمر الاصطناعي، الذي تشغله شركة "أيه بي ستار ألاينس ساتكوم" المحدودة ومقرها منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، خدمات اتصالات النطاق العريض فعالة من حيث التكلفة وعالية الإنتاجية لإندونيسيا.