شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تثبيت أندرويد 16 على هاتفك فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

هناك طريقتان لتثبيت تحديث Android 16 Developer Preview 1 على أجهزة Pixel المتوافقة ، الطريقة الأولى هي تثبيته يدويًا بعد تنزيل صور النظام المقدمة من Google.

ويتطلب هذا الأمر إلغاء قفل أداة تحميل التشغيل ومسح الجهاز بالكامل ، كما أنه أمر فني للغاية بطبيعته، وما لم تكن تعرف كيفية التعامل مع العملية الكاملة لبدء تشغيل الهاتف في وضع التمهيد السريع واستخدام أدوات ADB، فمن الأفضل تجنبه.

الطريقة الأسهل لتثبيت تحديث Android 16 هي استخدام أداة Android Flash Tool المستندة إلى الويب، لاستخدامها، يجب تشغيل إصدار سطح المكتب من متصفح إنترنت يدعم WebUSB، مثل Chrome أو Edge ، وبمجرد الوصول إلى هناك، كل ما تحتاجه هو اتصال USB-C للبدء.

بعد استيفاء متطلبات الجهاز، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB.

الخطوة 2: افتح متصفح Chrome أو Edge، ثم قم بزيارة صفحة الويب الرسمية لأداة Android Flash Tool .

الخطوة 3: بمجرد تجاوز شاشة الترحيب، حدد السماح بالوصول إلى ADB ، ثم حدد إضافة جهاز جديد .



الخطوة 4: ستظهر لك الآن قائمة بالأجهزة ، في هذه المرحلة حدد جهازك وتابع عملية الاتصال .

الخطوة 5: بعد نجاح اتصال USB، اضغط فوق السماح دائمًا من هذا الكمبيوتر لتنشيط قناة التصحيح بين الجهازين.

الخطوة 6: بعد ذلك، ستظهر لك قائمة بملفات البناء المقابلة لكل جهاز متوافق، حدد الملف المتاح لجهاز Pixel الخاص بك.

الخطوة 7: بمجرد العثور على إصدار Android 16 المناسب لجهازك، حدد "تثبيت الإصدار" وانتظر حتى يتم إعادة تشغيل الجهاز والدخول في حالة Fastboot

الخطوة 8: الآن، قم بتأكيد رغبتك في تثبيت إصدار Android 16 Developer Preview المحدد على هاتف Android الخاص بك.

الخطوة 9: بعد اكتمال العملية، ستظهر لك رسالة اكتمال على الشاشة، في هذه المرحلة يمكنك فصل الهاتف عن الكمبيوتر بنجاح ، وقد يُطلب منك قفل أداة تحميل التشغيل مرة أخرى قبل اكتمال التثبيت، و استخدم أزرار الطاقة ومستوى الصوت على هاتفك لقفل أداة تحميل التشغيل مرة أخرى.

