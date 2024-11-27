شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم Apple Mail الجديد لنظام iOS 18.2 لم يصل إلى iPad أو Mac حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

تقدم أبل الإصدار التجريبي من iOS 18.2 منذ أكتوبر وأصبحت النسخة الأساسية قريبة من الإطلاق، وطوال تلك الفترة، كانت إعادة تصميم تطبيق البريد متاحة لمستخدمي iPhone طوال الوقت، ومع ذلك، فإن التحديثات المصاحبة لجهازي iPad وMac، iPadOS 18.2 وmacOS Sequoia 15.2، لم تصل لها تصميمات جديدة لتطبيقات البريد الخاصة بها.

وفقا لما ذكره موقع 9to5mac، تحدثت أبل عن إصدارات تطبيق Mail لأجهزة Mac وiPad التي تتضمن الميزات الجديدة، وفي الآونة الأخيرة، تم عرض إعادة تصميم نظام التشغيل macOS أثناء تقديم Apple M4 Mac.



لكن يبدو أن التطبيق المحدث ليس جاهزًا بعد لأي منصات أخرى، وقد يأتي iPadOS 18.3 وmacOS Sequoia 15.3 بتحديثات البريد، ولن نضطر إلى الانتظار لفترة طويلة حتى تتم تصفية تغييرات البريد إلى منصات إضافية خارج iPhone.



ومن المحتمل جدًا أن تتضمن تحديثات macOS 15.3 وiPadOS 15.3 القادمة أوائل العام المقبل الميزات الجديدة، وقد نحصل حتى على إصدارات تجريبية في الأسبوعين المقبلين.

ربما تخطط أبل للتعلم من تعليقات المستخدمين وإجراء التعديلات قبل تغيير البريد على أجهزة Mac وiPad، وعلى أية حال، سيتم إصدار تحديث iPhone قريبًا وستتمكن من تجربته بنفسك.