شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ازاي تعرف اخر فيديوهات اتفرجت عليها على تيك توك.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلت يومًا عن آخر فيديوهات تيك توك التي استحوذت على انتباهك؟، هل تريد إعادة مشاهدة ذلك المقطع المضحك الذي جعلك تضحك بصوت عالٍ؟، وفيما يلى نعرض كيفية الوصول إلى سجل مشاهداتك على تيك توك بكل سهولة.

يمكن معرفة سجل مشاهدات watch History تطبيق التيك توك TikTok من خلال خطوات سريعة تسهل عليك استكمال الفيديو الذي كنت تشاهده أو إعادة مشاهدة فيديو سبق أن شاهدته، من خلال خطوات بسيطة:

- افتح تطبيق Tiktok.

- اضغط على الملف الشخصي profile.

- اضغط على الإعدادات والخصوصية Settings and Privacy.

- إضغط على مركز النشاط activity center.

- اضغط على سجل المشاهدات watch History.

كما يمكن أيضا معرفة سجل المشاهدات من خلال طريقة أبسط أسرع وأسهل من خلال الخطوات التالية:

- اضغط على علامة البحث

- قم بكتابة نقطه

- اضغط على بحث

- ستظهر علامة سجل المشاهدات قم بالضغط عليها.

وبإتباع هذه الخطوات البسيطة يمكنك معرفة سجل مشاهدات TikTok الخاصة بك

