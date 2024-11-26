شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام تطرح مميزات جديدة للرسائل المباشرة.. مشاركة الموقع أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة انستجرام، عن إطلاق العديد من الميزات الجديدة للرسائل المباشرة (DMs) لجعل التواصل مع الأصدقاء تجربة أكثر تعبيرًا، فهي تمكن المستخدمين الآن من تخصيص الدردشات عن طريق إضافة ألقاب وتجلب ميزة مشاركة الموقع الشبيهة بسناب شات والتي تسمح لهم بإرسال موقعهم إلى أحبائهم أو تحديد موقعهم في الأماكن المزدحمة.

ويستند هذا الطرح إلى الميزات التي تم تقديمها مؤخرًا على منصة الوسائط الاجتماعية، مثل فرز طلبات الرسائل في الرسائل المباشرة باستخدام المرشحات وإزالة التحديث التلقائي للخلاصة.

ميزات جديدة على انستجرام

شرح انستجرام الإضافات الجديدة إلى منصته في منشور على مدونة، وسلطت منصة الوسائط الاجتماعية الضوء على أنه يمكن للمستخدمين الآن تخصيص الدردشات في الرسائل المباشرة عن طريق إضافة ألقاب، وتظهر الميزة على هيئة ألقاب من خلال النقر على الملف الشخصي في الدردشة وتمنح المستخدمين أيضًا خيار تحديد من يمكنه تعديلها.

ويمكنهم الاختيار من بين ثلاثة إعدادات: الجميع في هذه الدردشة، والأشخاص الذين تتابعهم، وأنت فقط، ولا تظهر الألقاب على Instagram إلا في الرسائل المباشرة ولا تؤثر على اسم المستخدم في أي مكان آخر على التطبيق.

وتتمثل ميزة جديدة أخرى على Instagram في مشاركة الموقع والتي يقال إنها تعمل على غرار Snap Map من Snapchat، ووفقًا لمنصة الوسائط الاجتماعية، فإنها تمكن المستخدمين من مشاركة موقعهم المباشر لمدة تصل إلى ساعة واحدة، وبعدها تنتهي صلاحيتها.

و يمكنهم أيضًا تثبيت مكان على الخريطة لتسهيل العثور عليهم في الأماكن المزدحمة، وتقول الشركة إن هذه الميزة تعمل فقط في الرسائل المباشرة في الدردشات الفردية أو الجماعية، ويتم إيقاف تشغيلها افتراضيًا وهي متوفرة في بلدان مختارة.

بالإضافة إلى الميزات المذكورة أعلاه، يقدم Instagram أيضًا 17 حزمة ملصقات جديدة تضم أكثر من 300 ملصق في الرسائل المباشرة، ويمكن للمستخدمين وضع علامة على الملصقات كمفضلة من الدردشات أو إعادة استخدام الملصقات التي تم إنشاؤها باستخدام قصاصات أو شاركها أصدقاؤهم في الرسائل المباشرة.