شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الليلة.. SpaceX تطلق 24 قمرًا صناعيًا إضافيًا بانترنت Starlink والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة SpaceX لإطلاق دفعة أخرى من أقمار ستارلينك Starlink للإنترنت من ساحل الفضاء في فلوريدا الليلة، حيث إنه مع بداية يوم جديد سينطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 24 مركبة فضائية من الانترنت الفضائى من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا الساعة الخامسة فجرا.

وفقا لما ذكره موقع " Space"، تبث شركة SpaceX الحدث عبر الإنترنت عبر حساب X الخاص بها، بدءًا من حوالي خمس دقائق قبل الإطلاق.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستعود المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع، وتهبط على متن سفينة "A Shortfall of Gravitas" في المحيط الأطلسي.

سيكون هذا هو الإطلاق والهبوط الخامس عشر لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، وعشرة من رحلاتها الـ 14 حتى الآن كانت عبارة عن مهمات ستارلينك.

وفي الوقت نفسه، ستحمل المرحلة العليا من صاروخ Falcon 9 أقمار Starlink الـ 24 إلى مدار أرضي منخفض، وتنشرها هناك بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع.

أطلقتSpaceX عدد 116 مهمة Falcon 9 حتى الآن في عام 2024، وتم تخصيص 80 منها لبناء شبكة Starlink، وتمت أربع من رحلات Starlink هذه في الأيام السبعة الماضية.