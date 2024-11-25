شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الثورة التقنية تدفع الطلب على الذهب فى الهواتف الذكية والسيارات الذاتية ومراكز البيانات والان مع تفاصيل الخبر

أفاد تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي (WGC) بأن تزايد الاعتماد على الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية، السيارات الذاتية القيادة، والمراكز البيانات أدى إلى زيادة الطلب على الذهب بفضل خصائصه الفريدة.

ومع استمرار تقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعقيداتها، من المتوقع أن يظل الطلب على الذهب قويًا، مما يعزز دوره الأساسي في تطوير تقنيات المستقبل.

اتجاهات الطلب على الذهب

اتجاهات تاريخية: بلغ الطلب على الذهب في قطاع الإلكترونيات ذروته عام 2010 عند 328 طنًا، ولكنه انخفض تدريجيًا إلى 249 طنًا في عام 2023، نتيجة تدابير الترشيد واستخدام بدائل ومع ذلك، أدى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى انتعاش الطلب مؤخرًا.

النمو الحالي: يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في زيادة الحاجة إلى مكونات إلكترونية عالية الأداء تعتمد على الذهب، مثل المعالجات وأجهزة الاستشعار.

دور الذهب في تقنيات الذكاء الاصطناعي

الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يتميز الذهب بموصلية كهربائية عالية ومقاومة للتآكل، مما يجعله ضروريًا لضمان كفاءة معالجة البيانات وسرعتها مع تقليل فقدان الطاقة.

التحديات السعرية: تجاوزت أسعار الذهب مؤخرًا 72,056 روبية لكل 10 غرامات (2,700 دولار للأونصة)، مما يشكل تحديًا كبيرًا للمصنعين. وعلى الرغم من استبدال الذهب ببدائل مثل الفضة والنحاس في الماضي، فإن تقليل استخدامه حاليًا دون التأثير على الأداء يعد أمرًا صعبًا.

استخدامات الذهب في الصناعات الأخرى

إلى جانب الذكاء الاصطناعي، يظل الذهب مادة أساسية في العديد من الصناعات:

القطاع الصحي: يُستخدم في الأجهزة العلاجية وأنظمة التشخيص وتوصيل الأدوية.

الفضاء: يحمي المكونات الحساسة في الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية من الظروف القاسية.

التقنيات النظيفة: يعمل كعامل حفاز في إنتاج الهيدروجين وتحويل ثاني أكسيد الكربون.