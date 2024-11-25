شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تعطل خدمة Microsoft 365 ومنع المستخدمين من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

توقفت خدمات Microsoft 365، بما في ذلك Outlook عن العمل، ما تسبب في إحباط آلاف المستخدمين، وبدأت التقارير على موقع حوالي الساعة 7.30 صباحًا مع أكثر من 800 تقرير في الدقائق القليلة الماضية، وفي الولايات المتحدة، بدأت التقارير تتزايد خلال الدقائق القليلة الماضية.

ويستمر عدد المستخدمين الذين يبلغون عن مشكلات في الارتفاع فخلال الساعة الماضية، أبلغ مئات المستخدمين عن مشكلات عند محاولة استخدام رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم على Outlook.

صفحات الإدارة تبلغ عن مشاكل مختلفة

وتبلغ صفحات إدارة Microsoft 365 عن العديد من المشكلات الصحية والنصائح المتعلقة بخدمات Exchange Online ومجموعة Microsoft 365 وMicrosoft Teams.

وتشمل هذه المشكلات : عدم قدرة المستخدمين على الوصول إلى تقويمات Microsoft Teams ، وتعرض المسؤولين الأوروبيين لعدم دقة البيانات وعدم قدرة المستخدمين على مزامنة أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني من Outlook for Mac.

وعلى الرغم من أن عدد المستخدمين الذين يبلغون عن مشكلات في الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم على Outlook لا يزال صغيرًا نسبيًا، فقد بدأ في الارتفاع في الولايات المتحدة.

وفقا لآخر تحديث للحالة من Microsoft قالت كل شيء يعمل بشكل جيد، على الرغم من أن هذا ليس ما يبلغ عنه المستخدمون.