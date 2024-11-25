شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق ميزة الاتصال المباشر بالهاتف للوصول للمناطق النائية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة سبيس إكس مؤخرًا عن إطلاق اتصالاتها المباشرة عبر الأقمار الصناعية، تم تصميم هذه التكنولوجيا لتمكين الاتصالات المباشرة من أقمار ستارلينك إلى الهواتف الذكية، متجاوزة أبراج الهاتف الخلوي التقليدية وتوفير الاتصال في المناطق التي لا يوجد بها تغطية.

ومع هذا الإطلاق، أعلن الفريق أيضًا أن العديد من شركات الاتصالات الكبرى تتعاون أيضًا مع الشركة ، وأكد إيلون ماسك فى منشور ، تحرز شركة ستارلينك تقدمًا ملحوظًا في توسيع شبكة اتصالاتها عبر الأقمار الصناعية، حيث تطلق الصواريخ وتنشر أقمارًا صناعية جديدة بوتيرة مذهلة ، ووفقًا لتقرير TweakTown، يستمتع المستخدمون بسرعات تتراوح بين 250 و350 ميجابت في الثانية، وهو ما يتجاوز سرعة 50-60 ميجابت في الثانية المتاحة عبر الألياف في منطقة جنوب أستراليا.

ما خدمة Direct-to-Cell من Starlink؟

تمثل هذه التقنية إنجازًا كبيرًا لأنها تتيح الاتصال المباشر بين القمر الصناعي والهواتف الذكية دون الحاجة إلى أبراج خلوية تقليدية ، ويضمن هذا الاختراق اتصالات سلسة في المناطق التي لا تتوفر فيها التغطية، ومن المتوقع أن يتم طرحه في عام 2025.

وتستعد شركة سبيس إكس لمواصلة نشر أقمارها الصناعية بسرعة، مما يعزز الاتصال العالمي، ومن خلال دمج تكنولوجيا الأقمار الصناعية مع شبكات الهاتف المحمول الحالية، فإنها تدعم الرسائل النصية والمكالمات، وفي النهاية خدمات البيانات دون الحاجة إلى أجهزة أو تطبيقات متخصصة.

بالإضافة إلى توسيع نطاق تغطية الهاتف المحمول، فإن تقنية Direct to Cell ستمكن من توفير اتصال إنترنت الأشياء في كل مكان خارج نطاق التغطية الأرضية، مما يربط ملايين الأجهزة عبر الصناعات العالمية الحيوية.

وتزعم SpaceX أنها لا تتطلب أجهزة متخصصة أو إضافية ، ومن المتوقع أن يستفيد المستخدمون من الاتصال المستمر أثناء حالات الطوارئ، أو في المناطق الريفية، أو أثناء السفر في المناطق التي تعاني عادة من المناطق الميتة.

ويهدف هذا الابتكار إلى سد الفجوة الرقمية، وتوفير تغطية عالمية وتعزيز موثوقية الاتصالات في جميع أنحاء العالم.

مع إطلاق الجيل القادم من أقمار ستارلينك الصناعية في الأشهر المقبلة، تهدف الشركة إلى توفير سرعات تتجاوز 2 جيجابت في الثانية، ويؤكد التوسع المستمر على التزام سبيس إكس بإنشاء شبكة أقمار صناعية شاملة قادرة على سد الفجوة الرقمية.

وتستفيد سبيس إكس من خبرتها في تصنيع وإطلاق أكثر الصواريخ والمركبات الفضائية تقدمًا في العالم لنشر أقمار ستارلينك الصناعية المزودة بإمكانية التوصيل المباشر إلى الخلية على نطاق واسع.

وسيتم إطلاق أقمار التوصيل المباشر إلى الخلية في البداية على صاروخ فالكون 9 التابع لسبيس إكس ثم على متن مركبة ستارشيب ، وفى المدار، ستتصل الأقمار الصناعية على الفور عبر النقل بالليزر بكوكبة ستارلينك لتوفير اتصال عالمى، وبالتالى فإن هذه التقنية هي مستقبل التكنولوجيا بشكل ملحوظ.