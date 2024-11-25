شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين اليوم الإثنين صاروخًا حاملاً من طراز "لونغ مارش-2سي"، حاملا على متنه قمرين اصطناعيين إلى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ انطلق في الساعة 7:39 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد، وأرسل القمرين الاصناعيين Siwei Gaojing 2C و2D، إلى المدار المحدد مسبقا.

وتم تطوير هذه الأقمار الصناعية بواسطة أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء، وهي شركة تابعة لشركة كاسك، وهي مجهزة برادارات عالية الدقة وسيتم استخدامها للحصول على بيانات لإدارة الموارد الطبيعية وأمن المدينة والاستجابة للطوارئ والعمليات البحرية.

ويبلغ طول صاروخ لونج مارش 2 سي، وهو منتج من أكاديمية الصين لتكنولوجيا مركبات الإطلاق في بكين، وهي أيضا شركة تابعة لشركة كاسك، 43 مترا وعرضه 3.35 مترا ووزن إقلاعه 242.5 طن متري، ويستخدم الصاروخ بشكل أساسي في نشر الأقمار الصناعية في مدارات منخفضة حول الأرض ومدارات متزامنة مع الشمس.

وتمثل هذه المهمة الإطلاق الفضائي السابع والخمسين للصين هذا العام والرحلة رقم 547 لعائلة صواريخ لونج مارش، أسطول مركبات الإطلاق الرئيسي في البلاد.