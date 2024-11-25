شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حطام الصاروخ الصيني Long March-7 Y9 يعود إلى الغلاف الجوي واحتراق غالبية أجزائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن الحطام الناجم عن الصاروخ الحامل "Long March-7 Y9" المُطلق مؤخرا سقط إلى الأرض، مع احتراق الغالبية العظمى من مخلفاته خلال عملية إعادة الدخول .

وذكرت الوكالة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين - أن إعادة الدخول وقعت فى حوالي الساعة الـ9:49 مساء (بتوقيت بكين)، مشيرة الى أن حطاما من المرحلة الثانية من الصاروخ سقط في النهاية في مياه المحيط الاطلسي الواقعة على خط عرض 28.3 درجة شمالا وخط طول 52.9 درجة غربا في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي .

وأضافت أن الصاروخ انطلق من موقع ونتشانج لإطلاق المركبة الفضائية في مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين في يوم 15 نوفمبر الجاري، حاملا على متنه مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-8" لتوصيل إمدادات جديدة إلى محطة الفضاء الصينية.

ويمثل الصاروخ الحامل "لونج مارش-7" الجيل الجديد من مركبة الإطلاق المتوسطة في الصين، حيث تبلغ حمولته في مدار أرضي منخفض 14 طنا ويمكنه أن يفي بمتطلبات إرسال مركبة شحن إلى المدار للالتحام بالمحطة الفضائية في المدار .