شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تجعل إصلاحات سماعات MacBook Pro أقل تكلفة قريبًا بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

ستبيع أبل قريبًا مكبرات صوت MacBook Pro كمكون فردي، وهو شيء لم تفعله الشركة منذ طراز MacBook Pro لعام 2015، ما سيجعل الإصلاحات أقل تكلفة.

وفقًا لـ MacRumors، شاركت أبل مذكرة مع متاجر ومقدمي الخدمة المعتمدين هذا الأسبوع، لإخطارهم بأن مكبرات الصوت الفردية سيتم تقديمها كإصلاح مستقل لأجهزة MacBook Pro الجديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شرائح M4.

بالإضافة إلى ذلك، يشير مصدر آخر من MacRumors إلى أن أبل ستوسع نطاق هذا الإصلاح ليشمل طرازات MacBook Pro القديمة مقاس 14 بوصة و16 بوصة:

وفقًا لمصدر موثوق، تتيح أبل الآن للفنيين الوصول إلى أجزاء مكبرات الصوت الفردية لجميع طرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شرائح Apple silicon، بدءًا من الطرازات التي تحتوي على شرائح M1 Pro وM1 Max.

وحملت أبل أدلة إصلاح مكبرات الصوت على موقعها على الويب في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يسلط الضوء على العملية المعقدة والمملة، على الرغم من أن الأجزاء غير متوفرة بعد في متجر الإصلاح الذاتي.

ولكن قبل ذلك، كان استبدال مكبرات الصوت في طرز MacBook Pro من عام 2016 فصاعدًا يتطلب استبدال الهيكل العلوي بالكامل، وهو إصلاح مكلف للغاية، لأنه يتضمن استبدال معظم هيكل جهاز MacBook.

أما الآن بعد فأصبحت مكبرات الصوت متاحة كإصلاح فردي، ولم يتبين إذا كان هذا الإصلاح سيمتد إلى طرز Mac الأخرى في المستقبل، مثل MacBook Air أم لا.