شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: لا توجد لدى أبل خطط لتحديث AirPods Max قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لأحدث نشرة إخبارية لمارك جورمان، لا توجد لدى أبل خطط "مجدية" لتحديث AirPods Max بعد طرح طراز USB-C في وقت سابق من هذا العام، وإذا كنت تنتظر تحديثًا أكبر بشريحة أحدث أو إلغاء ضوضاء محسّن أو أي شيء آخر - فأنت محظوظ.

قدمت أبل AirPods Max في ديسمبر 2020 بسعر مرتفع بلغ 549 دولارًا، وتركتها دون تغيير لمدة أربع سنوات تقريبًا، وحصلنا لاحقًا على إصدار USB-C في سبتمبر 2024، مع بعض الألوان المحدثة، ولكن هذا كان كل شيء، ولا ترقية لشريحة H2، ولا صوت متكيف، أو أي شيء جوهري.

ولا تتمتع سماعات الرأس بشهرة كافية لتبرير ضخ الأموال في التطوير، لكنها أيضًا ليست فاشلة بما يكفي لقتلها تمامًا، وإذا ذهبت إلى صالة ألعاب رياضية راقية في لوس أنجلوس أو نيويورك، يمكنك أن ترى أن سماعات الرأس التي يبلغ سعرها 550 دولارًا لها سوق - حتى مع السعر المرتفع والتكنولوجيا القديمة.

ويعتقد جورمان أن Apple ستحتفظ بسماعات AirPods Max في شكلها الحالي "للمستقبل المنظور"، لذلك قد يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن نرى طرازًا محدثًا حقًا، ومن الواضح أنه من المنطقي أن تخفض Apple سعر AirPods Max إذا كانت تريد بيعها بشكل أفضل، لكن Apple ليس لديها حافز كبير للقيام بذلك.

ونأمل ألا تذبل سماعات AirPods Max على موقع Apple على الويب خلال السنوات الأربع القادمة مثل الزوج الأول، لكن يبدو أن هذا سيكون هو الحال.