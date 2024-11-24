شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تؤجل عددًا "أكبر من المعتاد" من ميزات iOS 19 القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، أفادت التقارير أن شركة ابل أرجأت عددًا كبيرًا من ميزات iOS 19 لإصدار لاحق لنظام iOS 19.4، مما يعني أننا ربما لن نضع أيدينا عليها حتى ربيع عام 2026.

وهذا ليس أمرًا غير عادي، ونحن نرى بالفعل أن شركة ابل تدير هذا الدليل مع Apple Intelligence وiOS 18، مع عدم توفر Siri المحدث حتى iOS 18.4 الربيع المقبل، على الرغم من الإعلان عنه في WWDC24 جنبًا إلى جنب مع جميع ميزات iOS 18 الأخرى.

ولم يوضح جورمان الميزات التي تأخرت بالضرورة، لكنه أوضح أن الميزات المتأخرة تتجاوز مجرد Siri LLM الجديدة التي أبلغ عنها الأسبوع الماضي، وكتذكير، ورد أن ابل تعمل على "LLM Siri" جديد لنظام التشغيل iOS 19، والذي "سيتعامل مع المهام بطريقة أقرب إلى ChatGPT وGemini من Google".

ومع ذلك، لن يتم إصداره حتى بضعة أشهر قبل الكشف عن iOS 20.

ومن المتوقع أن تكشف ابل عن iOS 19 في مؤتمر المطورين السنوي، WWDC، في أوائل يونيو 2025، وبعد ذلك، سيتم شحن الإصدار العام الأول للعملاء في سبتمبر جنبًا إلى جنب مع الإصدار الجديد من طرازات iPhone 17، والذي من المتوقع أن يتضمن عامل شكل جديد تمامًا - iPhone 17 Air.



