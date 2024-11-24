شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغيير جديد على إصدارات iOS وAndroid من خرائط جوجل.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

أضافت التغييرات الأخيرة على خرائط جوجل دعمًا لـ Gemini، ونقلت معلومات الطقس من منتصف الشاشة إلى أسفلها، وغيرت مظهر التطبيق إلى اللون الأزرق المخضر، ويتعلق تغيير آخر في خرائط جوجل برقم إصدار التطبيق، فقبل التغيير، قد ترى رقم إصدار Android من خرائط جوجل مدرجًا على أنه رقم يبدأ برقم 11 فهو رقم الإصدار الرئيسي، وآخر مرة تم فيها تغيير هذا كانت في عام 2021 عندما تم نقله إلى الإصدار 11 من 10، أما الآن فتغير لأرقام مختلفة تماما.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يجب الإشارة إلى أن إصدار iOS من خرائط جوجل يستخدم نظامًا مختلفًا، فرقم الإصدار لتطبيق خرائط جوجل على هاتفي iPhone 15 Pro Max الذي يعمل بنظام iOS 18.2 beta 4 يبدأ برقم 6، ويمكنك العثور على أرقام الإصدار لخرائط جوجل على Android بالانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات.

مرر لأسفل إلى الخرائط واضغط عليها، سينقلك هذا إلى صفحة معلومات التطبيق، مرر لأسفل إلى أسفل الصفحة لمعرفة رقم إصدار Android لخرائط جوجل.

وعلى نظام iOS، يمكنك العثور على رقم إصدار خرائط جوجل بفتح التطبيق على جهاز iPhone الخاص بك والضغط على أيقونة الملف الشخصي على الجانب الأيمن من شريط البحث أعلى الشاشة.

اضغط على الإعدادات > حول، الشروط والخصوصية أسفل الشاشة وسترى رقم الإصدار.

ستغير جوجل أرقام الإصدار لإصداري Android وiOS من خرائط Google، حيث يقول تقرير جديد إن رقم الإصدار المستقبلي سيبدو على هذا النحو: 24.47.01.697822364، وهو مشابه لرقم الإصدار المستخدم في برامج جوجل مثل خدمات Play.

تشير الأرقام الأولى على ما يبدو إلى العام (2024) وقد تشير الأرقام الثانية إلى رقم الأسبوع الذي تم فيه إصدار البرنامج.

وسيشترك تطبيقا خرائط جوجل لنظامي التشغيل Android وiOS الآن في نفس رقم الإصدار، وويتم طرح نظام رقم الإصدار الجديد لإصدار iOS من خرائط جوجل عبر متجر التطبيقات.