شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads يتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو في الوضع الأفقي والان مع تفاصيل الخبر

حصل تطبيق Threads على ميزة جديدة، حيث يمكن للمستخدمين أخيرًا مشاهدة مقاطع الفيديو الأفقية في تطبيق الهاتف المحمول، وهو أمر أساسي لم يكن متاحًا حتى الآن.

ووفقا لما ذكره موقع "Mac9to5"، فإنه في السابق، حتى إذا قمت بالضغط فوق مقطع فيديو داخل تطبيق Threads لعرضه في وضع ملء الشاشة، فلن يدور التطبيق لمقاطع الفيديو الأفقية.

يغير أحدث تحديث لتطبيق Threads هذا، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو وحتى عرض الصور في وضع أفقي، فإن الميزة متاحة بالفعل الآن مع أحدث تحديث لتطبيق iOS.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت ميتا في طرح خيار السماح لجميع المستخدمين بإنشاء Custom Feeds في Threads، وستسمح للمستخدمين أيضا بالبحث عن المنشورات ضمن نطاق تاريخي محدد.

أعلنت ميتا أنها ستبدأ في عرض الإعلانات للمستخدمين على Threads العام المقبل، وتأتي هذه الخطوة نتيجة للنمو الكبير الذي حققته المنصة منذ إطلاقها، حيث تضم Threads الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا.

يتوفر تطبيق Threads مجانًا على App Store ويتطلب جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، لذلك تأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار للوصول إلى الميزات الجديدة.