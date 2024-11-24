شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 20 قمرًا صناعيًا لإنترنت Starlink من كاليفورنيا.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت SpaceX دفعة أخرى من أقمارها الصناعية الخاصة بالإنترنت ستارلينك Starlink إلى مدارها صباح اليوم الأحد، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 20 مركبة فضائية ستارلينك، 13 منها قادرة على بث الخدمة مباشرة إلى الهواتف الذكية، من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع كما هو مخطط له، وهبطت على متن سفينة الهبوط في المحيط الهادئ.



صاروخ

كانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط الخامس عشر لهذا الصاروخ المعزز، وكانت اثنتا عشرة من هذه الرحلات عبارة عن مهام ستارلينك.

أفادت الشركة في منشور على موقع X أن المرحلة العلوية من صاروخ فالكون 9 حملت 20 قمرًا صناعيًا من ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض، ونشرتها هناك بعد حوالي ساعة من الإطلاق كما هو مخطط له.



صاروخ فضاء

كان إطلاق يوم الأحد هو الرحلة رقم 115 لصاروخ فالكون 9 هذا العام، وقد تم تخصيص ما يقرب من 70٪ من عمليات الإطلاق هذه لبناء ستارلينك، أكبر كوكبة أقمار صناعية تم تجميعها على الإطلاق، حيث تتكون الكوكبة الضخمة حاليًا من أكثر من 6600 قمر صناعي نشط، وكما تظهر مهمة اليوم، فإنها تنمو طوال الوقت.