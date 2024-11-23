شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطور أدوات جديدة لمنع حدوث انقطاع آخر مشابه لحادثة Crowdstrike والان مع تفاصيل الخبر

بعد الحادث الكبير الذي تسبب في تعطيل ملايين من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز بسبب مشكلة في تحديث Crowdstrike، تعمل مايكروسوفت على اتخاذ خطوات كبيرة لمنع تكرار هذا العطل التقني.

كان السبب الرئيسي في الحادث هو خطأ بسيط في التحديث أدى إلى ظهور شاشة الموت الزرقاء على أجهزة الكمبيوتر، ما دفع مايكروسوفت لإعادة التفكير في أساليب الأمان واستعادة النظام.

وفي إطار مبادرة مرونة ويندوز الجديدة، قدمت مايكروسوفت عدة تدابير تهدف إلى تجنب حدوث أعطال مشابهة في المستقبل.

وأول تغيير كبير هو إبقاء مزودي خدمات الأمان داخل وضع المستخدم بدلاً من السماح لهم بالتفاعل مع وضع النواة، من خلال تطوير قدرات جديدة تسمح لمطوري برامج الأمان ببناء منتجاتهم خارج وضع النواة، كما تأمل مايكروسوفت في تقليل مخاطر حدوث انقطاعات واسعة النطاق بسبب مشاكل في برامج الأمان.

أما الإضافة الرئيسية الأخرى فهي إنشاء بيئة استرداد جديدة، ستتيح هذه الأداة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات إصلاح المشكلات عن بُعد على أنظمة ويندوز، مثل الملفات الفاسدة أو المعطلة، ما يضمن استجابة أسرع في حالات الطوارئ.

ستتمكن هذه البيئة الجديدة من حذف الملفات المسببة للمشاكل مركزيًا، مما يساعد في استعادة أجهزة الكمبيوتر بسرعة أكبر وبتأثير أقل على المستخدمين.

تعتبر جهود مايكروسوفت الجديدة خطوة استباقية لتحسين مرونة أجهزة ويندوز وضمان عدم تعرض المستخدمين لمشاكل مشابهة لتلك التي تسببت فيها حادثة Crowdstrike.