تكنولوجيا: سامسونج قد توقف عن إنتاج رقاقة معالج Exynos 2600 لهذه الأسباب!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه العملاق الكوري سامسونج تحديات لإنتاج الجيل القادم من الرقاقات المميزة Exynos 2600، لذا تؤكد توقعات جديدة على أن سامسونج قد تتخذ قرار بوقف الإنتاج خلال الفترة القادمة.

أشارت بعض التقارير إلى أن سامسونج ستحقق قفزة في صناعة رقاقات المعالج من خلال إصدارها القادم Exynos 2600، إلا أن أحدث التقارير تعود من جديد للإشارة إلى إمكانية توقف عملية إنتاج هذا الإصدار.

ويوضح التقرير الجديد أن سامسونج تواجه بعض التحديات في عملية تصنيع الشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر، وهو ما يثير التساؤلات من جديد هو مستقبل صناعة الشرائح والمعالجات في شركة سامسونج.

ومن المقرر أن يأتي Exynos 2600 كأول الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر من سامسونج، ولقد بدأت شركة سامسونج في تحديد معدل ناتج الإنتاج لهذه الفئة من الرقاقات، حيث رصد معدل منخفض بشكل كبير، مع تراوح معدل ناتج الإنتاج بين نسبة 10و20%.

ولقد واجهت سامسونج المشكلة ذاتها في إنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، والتي تدعم رقاقة Exynos 2500، حيث إنخفض عائد إنتاج الرقاقة إلى أقل من 20%.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن سامسونج قد تتجه للإعتماد على شركة TSMC لإنتاج الجيل القادم من رقاقات Exynos المميزة، ولا تتوقف التحديات التي تواجه سامسونج عند هذا الحد، حيث تؤكد التقارير على أن العملاق الكوري قامت بإغلاق عدد من المنشآت الصناعية التي تعمل على إنتاج الشرائح المميزة بدقة تصنيع 4 و5 و7 نانومتر.

يذكر أن سامسونج تواجه تحديات أيضاً في إنتاج أشباه الموصلات، ويعود ذلك إلى العدد المحدود من القوى العاملة، ولقد بدأت سامسونج في إعادة هيكلة فريق تطوير تطبيقات المعالجات، مع توقعات أمن تستغرق إعادة الهيكلة بضع سنوات، لذا نترقب إستراتيجية سامسونج لمواجهة هذه التحديات في الإنتاج.

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