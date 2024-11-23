تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق أول سيارة كهربائية SUV مطلع العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حققت أول سيارة كهربائية من Xiaomi، SU7، أداءً مذهلاً في الصين، حيث فاقت أرقام الطلب التوقعات بشكل كبير، مما دفع الشركة لزيادة الإنتاج وتعديل هدفها لعام 2024 من 100,000 إلى 130,000 وحدة.

فيما يخص الخطوة التالية، أكدت تقارير جديدة أن السيارة الكهربائية الثانية من شاومي ستكون من فئة SUV، ومن المتوقع أن تصل في الربع الأول من العام المقبل، تحديدًا في فبراير أو مارس.

يُشار إلى أن هذه السيارة تحمل الاسم الرمزي MX11، وستتشارك بعض المكونات مع SU7، لكنها ستتميز بتصميم فريد. يُتوقع أن تنافس MX11 بشكل مباشر Tesla Model Y، كما تنافس SU7 الطراز الثالث.

في الوقت نفسه، تواصل شاومي بناء المرحلة الثانية من مصنعها للسيارات الكهربائية في بكين، المقرر أن يبدأ تشغيله بين يوليو وأغسطس 2025، مما سيرفع قدرتها الإنتاجية إلى 300,000 سيارة سنويًا.

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