تكنولوجيا: رصد هاتف Realme Note 60x في عدد من الجهات إستعداداً للإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد هاتف Realme Note 60x في عدد من الجهات إستعداداً لإطلاق الهاتف بشكل رسمي خلال الفترة القادمة في الأسواق.

بدأت شركة Realme في العمل على تطوير إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، ولقد رصد الهاتف بنموذج رقم RMX3938، والذي ينطلق قريباً بعلامة Realme Note 60x التجارية.

ويدعم هذا الإصدار الإتصال بشبكات 4G فقط، كما ظهر الهاتف في قاعدة بيانات EU، وFCC، و NBTC، ولقد أكدت التسريبات على أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 5000 mAh.

كما تؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Realme UI، ويتميز هذا الإصدار بأبعاد 167.26 في 76.67 في 7.84مم، ووزن 187 جرام.

أيضاً يدعم الهاتف الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11a، و802.11b، و802.11g، و802.11n، وأيضاً 802.11a، كما يدعم البلوتوث، وGalile، وGLONASS، وأيضاً GPS.

ويضم الهاتف كاميرة بدقة 32 ميجا بيكسل، وأخرى بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هاتف Realme Note 60x لمزيد من التفاصيل.

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