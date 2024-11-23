تكنولوجيا: واتساب يقدم ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعد إرسال الرسائل الصوتية أكثر سهولة من كتابتها، لكن بالنسبة لبعض المستخدمين، تكون قراءة النصوص أسهل من الاستماع إليها. لذلك، أطلق تطبيق واتساب اليوم ميزة جديدة تهدف إلى معالجة هذه المشكلة وتوفير حل للمستخدمين الذين يفضلون تجنب الاستماع إلى الرسائل الصوتية.

تتيح ميزة نصوص الرسائل الصوتية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص. ووفقًا لواتساب، تسهم هذه الميزة في مساعدة المستخدمين على متابعة المحادثات بسهولة بغض النظر عن طبيعة انشغالاتهم. يتم إنشاء النصوص على الجهاز مباشرة، مما يضمن الخصوصية الكاملة، حيث لا يتمكن أحد، بما في ذلك واتساب نفسه، من الاستماع إلى الرسائل أو قراءتها. تدعم الميزة حاليًا عدة لغات. على نظام أندرويد، تشمل اللغات المدعومة الإنجليزية، البرتغالية، الإسبانية، والروسية. أما على نظام iOS 16، فيتم إضافة الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، التركية، الصينية، والعربية.

وفي نظام iOS 17 والإصدارات الأحدث، يمكن للمستخدمين الحصول على دعم إضافي للغات مثل الدنماركية، الفنلندية، العبرية، الماليزية، النرويجية، الهولندية، السويدية، التايلاندية، وغيرها.

لتفعيل ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص، يحتاج المستخدم إلى الانتقال إلى الإعدادات، ثم اختيار الدردشات وتفعيل الخيار المناسب. لنسخ رسالة صوتية، يمكن الضغط عليها مطولاً ثم اختيار “نسخ”.

سيتم إطلاق الميزة تدريجيًا على مستوى العالم خلال الأسابيع القادمة، مع وعد بإضافة المزيد من اللغات مستقبلاً.

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